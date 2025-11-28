Biribú Teatro muestra el valor de las tradición oral en el ciclo 'Sembrando historias. Cosechando emociones'
Los días 1, 2 y 4 de diciembre se organiza el ciclo 'Sembrando historias. Cosechando emociones' en los barrios de Torrero, Valdefierro y Delicias
La compañía teatral Biribú Teatro ha organizado, los próximos 1, 2 y 4 de diciembre, el ciclo de teatro 'Sembrando historias. Cosechando emociones'. En él cuentos, leyendas, canciones, refranes, historias de vida y conocimientos tradicionales pasarán de mayores a niños y niñas en los barrios zaragozanos de Torrero, Valdefierro y Delicias.
El encuentro pone el foco en este espectáculo y posterior encuentro en que los niños y niñas se conecten con su herencia cultural de una forma lúdica y significativa, reforzando el vínculo intergeneracional.
Este ciclo de teatro se compone de tres actuaciones del espectáculo. El día 1 de diciembre en el Centro Cívico Torrero; el 2 de diciembre en el Centro Cívico Valdefierro y el 4 de diciembre en el Centro Cívico Delicias. Todas ellas serán a las 17.30 horas.
Las actividades serán de acceso gratuito para los Centros de tiempo libre y Centros de mayores invitados y se llevarán a cabo a cargo de las tres actrices e integrantes de Biribú: Alba Escribano, Carmen Mas y Lorena Soler.
El ciclo se financia con las ayudas concedidas por la Sociedad Municipal de Zaragoza Cultural.
