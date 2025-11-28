El circo aragonés celebra su buen estado de forma en su gala de entrega de premios

La gran familia del circo aragonés entregó hasta 2023, y durante once años consecutivos, los premios Marcelino Orbés. La Asociación de Profesionales del Circo de Aragón (Carpa) ha decidido este año impulsar unos nuevos galardones que se han entregado este viernes en una gala celebrada en el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter de Zaragoza. La ceremonia, que estaba abierta al público y que ha contado con seis actuaciones, buscaba premiar los espectáculos, iniciativas y trayectorias más relevantes dentro del circo aragonés.

La gala ha servido también para reivindicar el buen estado de forma en que se encuentran las artes circenses en la comunidad, con unos profesionales cada vez más consolidados en la escena nacional e incluso internacional. Y es que, hasta hace unos años, el circuito para las compañías aragonesas era casi exclusivamente autonómico, mientras que ahora giran hasta fuera del país. La asociación Carpa nació en 2018 y actualmente cuenta con 23 socios.

En cuanto a los premiados, el mejor número de circo ha sido para ‘Bumbalum’, de la compañía Seon; el mejor espectáculo formato troupe para ‘La Casa del Conde’, de Daniel Esteban; la mejor interpretación para Milki Lee por ‘Corcs’, de compañía Muta; el mejor espectáculo en formato solos o dúo para ‘Rube’, de compañía Alodeyá; la mejor innovación y creación para Maëlle Bestgen; el mejor impulso al circo aragonés para Escuela Rural de Circo Malaika; la mejor iniciativa de circo para Atención Clown; y el premio a la mejor trayectoria para la Escuela de Circo Social de Zaragoza.

La gala de este viernes ha estado conducida por la compañía Seon y ha contado con números de los espectáculos ‘Estímulos’ de Edu Manazas (Malabares), ‘A comeeeer’ de Monopájaroverde y Patri Coronas (Clown), ‘Una historia de vida’ de Maëlle Bestgen (Mástil), ‘Ritual Escénico’ de Noche Diéguez (cuerda floja), ‘Rueda Cyr’ Alicia Macarrilla (Rueda) y ‘Cambio consciente’ Gatto (Aro aéreo).

La gala, con entrada a partir de seis euros, era una de las actividades más dentro de una intensa semana impulsada por Carpa. La asociación ha puesto en marcha por primera vez unas jornadas profesionales para a las compañías aragonesas de circo. Así, por ejemplo, el pasado miércoles se celebró en el Centro Cívico de Delicias una jornada en la que se reunieron técnicos, distribuidores y programadores de Aragón con las compañías de circo, que mostraron extractos de sus espectáculos para impulsar la programación de circo en la comunidad.

Entre los objetivos de CARPA está mejorar la formación de las personas que forman parte del tejido de las artes circenses. Para lograrlo se han programado cursos formativos de alto nivel. Es el caso del curso de dramaturgia que ha impartido esta semana Alba Sarraute y en el que han participado una decena de artistas de circo. Un curso en el que se ha ahondado en la creación de los personajes y en la creación de las historias que serán transmitidas al público.