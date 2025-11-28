Concierto de Morrisey en Zaragoza: el británico cuelga el cartel de 'no hay entradas' en apenas media hora

Las expectativas se han cumplido con creces. Morrisey ha conseguido colgar el cartel de 'no hay entradas' para su concierto de Zaragoza en apenas media hora. Los tickets salían a la venta a las 10.00 horas de este viernes y han volado en muy poco rato (aunque hay que tener en cuenta que este jueves ya hubo preventa). Estaba cantado que el exvocalista de The Smiths agotara los boletos, y más teniendo en cuenta que en la sala Mozart apenas caben 2.000 espectadores.

El concierto, que tendrá lugar el 14 de marzo de 2026, se celebrará dos días después del de Valencia y otros dos antes del que ofrecerá en Sevilla. Las tres actuaciones están organizadas por Primavera Sound y SFMusic. Ahora, sus fans solo esperan que el británico no protagonice de nuevo una de sus famosas 'espantadas'.

Morrisey ya suspendió en junio de este mismo año (no sin polémica) el concierto que iba a ofrecer en Madrid alegando una sinusitis y también canceló su gira latinoamericana de este noviembre. Por eso mismo, el anuncio de este 'tour' ha sido una auténtica sorpresa.

Las ‘espantadas’ de Morrissey en sus directos son legendarias. Según la web especializada en cultura pop Weheartmusic.com, el cantante de The Smiths ha cancelado, pospuesto o terminado antes de tiempo sus conciertos en un total de 357 ocasiones.

Junto con Johnny Marr, formaron The Smiths en 1982, obteniendo reconocimiento nacional por su álbum debut homónimo. Como líder de la banda, llamó la atención por su jopo y por sus letras ingeniosas y sardónicas. Evitando deliberadamente el machismo rupestre, él cultivó la estética de un intruso social sexualmente ambiguo que abrazaba el celibato. La banda fue aclamada por la crítica y atrajo un seguimiento de culto. Las diferencias personales entre Morrissey y Marr resultaron en la separación de los Smiths en 1987.