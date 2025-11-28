El Conservatorio Superior celebra sus 40 años con una temporada de más de 30 conciertos

El Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA) celebra este curso sus 40 años de educación musical pública superior en la comunidad con una edición muy especial de su temporada de conciertos, que ha sido presentada este viernes por el director de Planificación, Centros y FP del Gobierno de Aragón, Luis Mallada, y el director de este centro, César Peris.

La tercera temporada prevé la producción de más de 30 títulos y artistas y cuenta con el apoyo y patrocinio de la Dirección General de Política Educativa. Los ciclos de Grandes Conciertos CSMA y los ciclos CSMA, Atmósferas, En Familia o In-Out de pequeñas minigiras, se convertirán en esta edición especial 40 aniversario en los auténticos protagonistas de esta institución superior musical aragonesa, a través de las más variadas y eclécticas iniciativas musicales.

La programación completa

La temporada 25/26 se abrirá el día 4 de diciembre con el ciclo de Grandes Conciertos CSMA y correrá a cargo un selecto grupo de Maestros CSMA formado por L.M.Suarez; violín, J.LInglés; clarinete, L.Puig; violoncello y J.Nava; piano, que se enfrentarán al emblemático 'Cuarteto para el fin de los tiempos' de Oliver Messiaen.

Le seguirán la Orquesta Sinfónica CSMA, los músicos de la Joven Orquesta Nacional de España, el quinteto de viento Bohemian Brass, premio 2026 revelación “Son CSMA”, el Grupo de percusión Musikene del País Vasco, los Maestros CSMA, con el trío Kaizen Ensemble: C. Tarancón; fagot, G. González; flauta y D. Palanca; clave o el piano a solo de J. Nava.

El ciclo Atmósferas CSMA presentará nueve títulos que arrancarán el 9 de diciembre con la Academia para la Nueva Música dirigida por Nacho de Paz. Esta formación se presentará también en el Teatro Principal de Zaragoza los días 20, 21 y 22 de febrero en una coproducción junto al Teatro de las Esquinas de Zaragoza, ofreciendo el espectáculo 'Metrópolis', premiada con el Max a mejor espectáculo revelación 2007.

Las diferentes formaciones

El Octeto de cellos CSMA, el ensemble de fagotes, el cuarteto de saxofones AELOS, premio 2025 Jóvenes Intérpretes CSMA-Fundación Juan March, la Orquesta de Flautas CSMA dirigida por Juanjo Hernández, Percusiones del CSMA, Connexio piano dúos, la Sinfonietta CSMA que dirige Javier Castro, la pianista Teresa Vilaplana y los dúos C. Tarancón; fagot y S. Martínez; piano, y A.Oien; guitarra y L. Puig; violonchelo son los grandes Maestros CSMA invitados. Cerrará este ciclo Atmósferas de conciertos, el pianista aragonés Antonio Pérez Roy, con la interpretación del segundo libro del 'Clave Bien Temperado' de JS Bach.

En Familia CSMA, ciclo revelación para las mañanas de domingo, continúa dirigido a un público infantil y familiar y se abrirá con una propuesta muy especial de cine mudo con ambientación músical en directo dirigida por Teresa Vilaplana y su grupo de improvisación.

La Orquesta Típica CSMA, el grupo de Percusión Musikene del Centro Superior del País Vasco o la Jazz Academy dirigida por E.Lleida, junto a la joven promesa del jazz aragonés Noél Redolar al piano, y Pau Moltó a la trompa, forman las propuestas musicales que ofrece este ecléctico ciclo familiar, donde los más pequeños acompañados de sus familias, comparten subidos en el escenario junto a los intérpretes, una experiencia inmersiva desde el interior y lo más profundo de la música.