El nuevo Centro Goya tendrá placas solares en la cubierta y se construirá en 15 meses

El nuevo Centro Goya que se va a construir en los Antiguos Juzgados de Zaragoza ubicados en la plaza del Pilar contará con paneles solares en su cubierta para reducir el consumo energético del museo. Así queda reflejado en el contrato 'Obras de rehabilitación del edificio de los antiguos juzgados en la plaza del Pilar para la creación del Centro Goya' publicado en la Plataforma de Contratación. En la misma, además, se estipula que las obras para acondicionar el edficio tendrán un plazo máximo de 15 meses.

Tal y como queda reflejado en el contrato que ha salido a licitación, esta instalación tiene como finalidad "reducir el consumo energético del museo, especialmente en lo relativo a climatización, iluminación y conservación de obras". Se trata de una medida alineada con los objetivos de sostenibilidad de las instituciones culturales y con las directrices de eficiencia energética de la Unión Europea, según explica el contratante.

El campo fotovoltaico se ubicará en el faldón sur de cubierta, aprovechando la orientación para maximizar la producción eléctrica y evitando cualquier interferencia con la plaza del Pilar. Además, los mismos, para preservar la imagen del edificio, tendrán una estructura coplanar que garantiza que los paneles no sobresalgan del plano de la cubierta, manteniendo la integridad visual del edificio. Eso quiere decir que quedarán a resguardo incluso de las miradas desde la calle máxime cuando, además, hay un alero.

Premura en la adjudicación

El contrato, que salió a licitación este miércoles, confirma, en la línea de lo anunciado por el propio Gobierno de Aragón, que tiene un valor estimado de 6.776.828,26 euros que se eleva, con el IVA, hasta 8.199.962,19 euros. Además, queda estipulado el plazo de ejecución de la obra del proyecto diseñado por IDOM, BAU y Boris Micka (en cuanto a la museografía).

Dado que el plazo para presentar ofertas concluye el 9 de enero de 2026 y que la apertura de los sobres está fijada para el 12 de enero, hasta la segunda mitad de 2027 no estará terminada la obra. La intención es realizar la adjudicación en un breve periodo de plazo ya que el centro tiene que estar funcionando a pleno rendimiento para 2028 cuando se celebra el bicentenario de Goya. De hecho, en el contrato se estipula el comienzo de las obras un mes después de que se realice la adjudicación lo que deja claro la premura con la que hay que afrontar estos trabajos para cumplir las previsiones del Gobierno de Aragón.

El plan del ejecutivo, según ha detallado el director general de Cultura, Pedro Olloqui, a lo largo de sus intervenciones es que este nuevo Centro Goya, que estará adscrito al Museo de Zaragoza, acoja todas las obras del pintor aragonés que hasta ahora estaban en la sede de la plaza de los Sitios por lo que, ha asegurado con rotundidad en varias ocasiones, pasarán directamente de la Aljafería (donde se exponen ahora como solución temporal) al nuevo espacio de la plaza del Pilar.

Así será el nuevo espacio

El nuevo museo empezará en la propia calle ya que la apertura de la fachada principal en prolongación del porche creará una ola digital que atraerá a los visitantes ya desde el exterior del edificio.

Así será el Centro Goya de la plaza del Pilar de Zaragoza / Gobierno de Aragón

El recorrido previsto en el proyecto que ganó el concurso, se inicia en la propia calle, con una ola inmersiva de luz y de color que transformará el techo abovedado de los porches en un lienzo digital, inspirado en los cielos vibrantes que pintó Goya. Este elemento guiará a los visitantes hacia el interior del edificio que, en su fachada, lucirá banderolas led de alta definición, entre las ventanas, con imágenes cambiantes de las obras del artista que captarán la atención de quienes paseen por la plaza.

La planta cuarta (con un recorrido circular que permite utilizar la escalera como conexión principal del museo) estará dedicada a la obra del pintor de Fuendetodos que contarán con apoyos gráficos y narrativos (‘Maestros e influencias en Zaragoza’, ‘Goya, primeras obras’, ‘Espíritu independiente’ y ‘Mirada crítica’ son las secciones previstas) mientras que la quinta estará destinada a un espacio sensorial titulado ‘Quinta de Goya’ en el que el visitante se introducirá en la obra del artista de una manera contemporánea y tecnológica.