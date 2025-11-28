Ya hay fecha para el Vive Latino de 2026: Zaragoza firma de momento por un año más

El Vive Latino solo ha necesitado de cuatro ediciones para alcanzar la velocidad de crucero. El festival volvió a carburar este pasado septiembre como una máquina bien engrasada y logró reunir entre los dos días a más de 38.000 personas, una cifra muy similar a la del año pasado y no muy lejana a la de 2023, cuando acarició el lleno técnico con 42.995 asistentes.

El éxito de esta pasada cuarta edición allana aún más el camino para que el festival siga echando raíces en Zaragoza, tal y como reconoció a este diario el director del festival, Nacho Royo, nada más concluir la cita de este 2025: "Cada año se está consolidando más, así que estamos encantados. Nuestra intención es que haya Vive Latino para mucho tiempo. Si el público sigue reaccionando así y las instituciones y los espónsors continúan abrazando el festival de esta forma, seríamos muy villanos si no siguiéramos haciéndolo".

La edición de 2026 se daba por hecha, algo que se ha confirmado este viernes en la reunión del Gobierno municipal del Ayuntamiento de Zaragoza. En la sesión se ha aprobado la "prórroga del convenio de colaboración" entre el consistorio y la promotora, por el momento para una edición más. También se han dado a conocer las fechas en las que se celebrará el festival, que desembarcará de nuevo en el recinto de la Expo los días 4 y 5 de septiembre de 2026.

Solo hay un aspecto que "preocupa" a la organización de la cita: las obras y los cambios que el traslado a la Expo de la televisión y la radio autonómicas (CARTV) va a provocar en el recinto de Ranillas. "Ese traslado hará que la distribución del espacio que ocupamos en la Expo cambie. Creo que las obras empiezan en enero y no sabemos exactamente cómo nos van a afectar, pero seguro que nos tendremos que reinventar. De todas formas, estamos preparados para ello y con la voluntad y el apoyo de las instituciones seguro que se arregla", indicó Royo en las citadas declaraciones.

En este sentido, el director del festival detalló que ese traslado y esas obras provocarán previsiblemente que la zona gastronómica más amplia (donde se sitúan las barras de comida) tenga que cambiar de ubicación, ya que la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión se va a instalar precisamente en esos cacahuetes ahora sin uso del recinto de Ranillas: "No sabemos qué van a derrumbar o si se podrá usar o no. Es la mayor incógnita que tenemos, pero lo dicho, con voluntad seguro que se soluciona el problema".