La película aragonesa que regresa "por aclamación popular": dónde verla

Tras un tormentoso proceso de rodaje que incluso se tuvo que interrumpir por la pandemia del coronavirus y puso en duda que se pudiera acabar culminando el proyecto largamente soñado por Javier Macipe, su ópera prima se estrenó finalmente en febrero de 2023 en España y en septiembre en Argentina, el otro país donde se rodó la producción aragonesa.

El fenómeno que desató 'La estrella azul'en torno al viaje vital que vivió Mauricio Aznar fue casi inmediato y su larga carrera de premios culminó con dos premios Goya, a mejor dirección novel y a actor revelación (Pepe Lorente). El empuje, además de la producción, hizo que tanto Macipe como Lorente fueran dos de los pregoneros de las Fiestas del Pilar de este año.

Catálogo de cine independiente

'La estrella azul', una vez terminada su carrera en las salas de cine, pasó a formar parte del catálogo de Filmin, la plataforma español que nutre su oferta de cine independiente y que cuenta con un gran prestigio entre los cinéfilos. Hace unos meses, por cuestión de derechos y contratos, 'La estrella azul' dejó de formar parte del catálogo, pero ahora, "por aclamación popular", según ha indicado el equipo de la película desde sus redes sociales, la película de Javier Macipe ya puede volver a visionarse en Filmin.

La misma está valorada con un 8,3 sobre 10 (una nota muy alta), puntuación que sale de los 17.910 votos que ha recibido y que ha hecho que la plataforma la califique como "Estupenda".

La película se sitía en los años noventa cuando Mauricio Aznar (Pepe Lorente), un famoso roquero español, recorre Latinoamérica buscando reencontrarse con su vocación. Allí conoce a Don Carlos (Cuti Carabajal), un anciano músico en horas bajas que, a pesar de ser autor de algunas de las canciones más famosas del folclore de su país, apenas consigue pagar sus facturas. Carlos acoge con generosidad al extraño visitante haciendo las veces de maestro Miyagi musical. De su encuentro nace un extravagante dúo quijotesco, con todos los visos de ser un absoluto fracaso comercial.