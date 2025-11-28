'La reina de las nieves' enciende la Navidad en el Teatro Principal: "Es un cuento para niños de todas las edades"

La temporada navideña se estrena en el Teatro Principal de Zaragoza con la llegada el próximo jueves, 4 de diciembre, de una versión contemporánea de 'La reina de las nieves', que permanecerá en cartel hasta el día 14. Esta propuesta aúna distintas disciplinas escénicas bajo la dirección y dramaturgia de Triana Lorite, quien ha realizado un libreto que busca emocionar tanto a niños como adultos.

El cuento original fue escrito en 1844 por Hans Christian Andersen, y mantiene su modernidad en temas tales como el fin de la infancia, representada por el personaje de Kai. "La infancia se está perdiendo en los niños y queremos rescatarlos", ha afirmado Críspulo Cabezas, actor del elenco. Por su parte, el producto de la obra, Lope García, ha señalado que este es "un cuento para niños de todas las edades, porque todos seguimos siendo niños".

La historia trabaja sobre la empatía y la compasión frente al frío y la falta de sensibilidad. El punto de partida es el viaje que Gelda, interpretada por Irene Camacho, emprende un épico viaje para salvar del castillo de hielo de la Reina de las Nieves a su amigo Kai, encarnado por Nacho Zorrilla. En su camino, Gelda se topará con la Hechicera, la Corneja, la Bandolera y el Reno además de enfrentar todo tipo de adversidades, sin rendirse, y así rescatar a Kai de la influencia de la Reina.

Diversidad y vanguardia en un cuento clásico

Al joven reparto compuesto por Nacho Zorrilla, Irene Camacho y Gaby del Castillo, que su compañero Cabezas ha definido como "animales escénicos", se une Huichi Chiu en el papel de la Reina. Aunque la protagonista no ha podido participar de la presentación de la obra, Lope García ha querido reseñar unas palabras que Chiu escribió en sus redes sociales sobre 'La reina de las nieves': "La directora Triana Lorite ha reunido un elenco —delante y detrás— diverso e inclusivo: rompe las barreras del acento, de la edad, del origen, de la orientación sexual… Y no lo hace para cumplir cuotas”.

Si algo destaca en esta adaptación, precisamente, es que está revisada desde criterios de vanguardia con unos resultados óptimos, a pesar de que "no es un texto fácil y apuntan a un espectáculo para todos los públicos y eso lo dificulta más", como ha destacado José María Turmo, director y gerente del patronato. "Lo mejor es que vengáis a verla", ha invitado Cabezas al público.

Quienes se acerque a alguna de las sesiones podrán acompañar a Gelda en su travesía con la escenografía diseñada por Sergio Loro y la música original de David Bueno, complementada con las coreografías de Javier del Arco. Así se crea la atmósfera perfecta para este cuento, considerado protocuento, según García, ya que es anterior cualquier otro relato sobre heroínas.

Cinco Cuentos como acto de rebeldía

Por otra parte, 'La reina de las nieves' forma parte del proyecto Cinco Cuentos, de creación y producción para recuperar el género del cuento como parte esencial de la niñez. Este se inició con 'Cuento de Navidad', de Charles Dickens, que estrenó Lope García en Teatro Principal: "Este teatro tiene la culpa de que sea un valiente porque acepté la locura de hacer dos temporadas consecutivas de 'Cuento de Navidad' aquí". Los siguientes títulos serán 'Momotaro', un cuento japonés, 'La metamorfosis', de F. Kafka, y 'El Alpeh', de José Luis Borges.

"En el mundo de los cuentos hay mucho que hacer", ha afirmado García, mientras que Cabezas ha afirmado que "el cuento hay que entenderlo como un acto político y de rebeldía" para reivindicar el periodo de inocencia infantil antes de la vida adulta.

En el caso de 'La reina de las nieves', las funciones comenzarán a las 19.00 horas, excepto el martes 9 de diciembre, que será jornada de descanso. Las entradas tienen un precio de entre 5 y 30 euros, con bonificación en las funciones de los días 4, 10 y 11 de diciembre.