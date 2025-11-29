Un ilustrador aragonés nominado en los prestigiosos Premios APIM

La Asociación de Profesionales de la Ilustración de Madrid (APIM) es una de las asociación más importantes del sector y desde el año 2014 entrega anualmente sus premios en los que reconoce a los mejores profesionales y sus trabajos a lo largo del año. En este 2025, en las nominaciones que se acaban de desvelar, destaca la presencia de un ilustrador aragonés, que en la gala que se celebrará el próximo mes podría hacerse con uno de los galardones.

Alberto Gamón Carranza, el autor de las ilustraciones de una nueva edición de 'Las aventuras de Pinocho' (Nórdica), es uno de los finalistas de la categoría general junto a dos grandes nombres del dibujo, Mercè Gali y Cristina Llera. Los Premios APIM 25 se entregarán el viernes 12 de diciembre a las 19.00 horas, en la Central de Diseño (DIMAD), en Matadero de Madrid.

El resto de candidatos

Además de la categoría general, los premios cuentan con tres más: Adultos ficción, Ilustración publicitaria y Humor gráfico. A la primera optan El Rubencio Jiménez Martín, Laurana Baeza y Ana Bustelo García. En la de ilustración los nominados son Isa Nieto, Miriam Prieto Barban y Theo Corral mientras que en la de humor gráfico los tres finalistas son Carlos Pradilla Mar, Fernando del Hambre y María Ortiz Iglesias.

La APIM forma parte de la Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales (FADIP) y del European Illustrators Forum (EIF). El principal objetivo de la asociación es la coordinación, representación, gestión, fomento y defensa de los intereses generales y comunes de sus miembros y, por externalidad, del conjunto de profesionales de la ilustración de toda España.