José Luis Alcaine: "Lo admirable del Festival de Zaragoza es que es de todos los amantes del cine"

Con el público en pie, aplaudiendo sin parar a José Luis Alcaine primero y a Manuel Gutiérrez Aragón después, dos leyendas del cine nacional, ha puesto el broche de oro el Festival de cine de Zaragoza a sus Bodas de perla que no se han querido perder, entre otros, Enrique Villen, Pablo Berger, Pedro Casablanc, Daniel Guzmán, Javier Pereira, Pilar Palomero, Nata Moreno, Arantxa Ezquerro, Nathalie Seseña, Críspulo Cabezas, Marta Belmonte, Gaizka Urresti, Alauda Ruiz de Azúa y Jaume Balagueró.

Algunos de ellos han acudido a la sala Mozart del Auditorio para recibir un premio en la gala conducida por Moisés Rodríguez, pero otros muchos han querido estar en este cierre para apoyar al festival en su 30 cumpleaños y a su director, José Luis Anchelergues. "Hace 30 años yo recibí el premio de la primera edición de este festival con mi corto, pero es que se cumplen tres décadas también de que los directores de mi generación empezamos en esto del cine", ha señalado Jaume Balagueró.

En imágenes | Gala de clausura del Festival de cine de Zaragoza en el Auditorio Princesa Leonor /

José Luis Alcaine, por su parte, ha querido celebrar la existencia de esta cita porque, ha alabado, "lo admirable del Festival de Zaragoza es que es de todos los amantes del cine". Por su parte, Manuel Gutiérrez Aragón, además de querer rendirle homenaje a la faceta de profesor de José Luis Borau, ha bromeado con el hecho de que le dieran un premio "por talento joven (aludiendo al nombre, Jóvenes Realizadores, con el que nació este festival, ya que uno nunca se cansa de aprender en el cine".

Antonia San Juan, ausente

La gran ausencia ha sido la de Antonia San Juan, premio Augusto Apoyo al corto, que no ha podido acudir finalmente por prescripción médica (está luchando contra un cáncer), aunque sí ha enviado un vídeo agradeciendo el galardón y reivindicado el cortometraje donde ella se ha hecho un gran hueco como directora.

Además de a San Juan, a Alcaine (Trayectoria de cine) y a Gutiérrez Aragón (Augusto Ciudad de Zaragoza), el Festival de Zaragoza ha premiado a Pablo Berger (Del corto al largo), Pepe Lorente, Javier Pereira y Marta Belmonte (Talento aragonés en proyección, masculino y femenino, respectivamente), Yasmina Praderas (Oficios del cine), Alejandra Cardona (Latino), Pedro Casablanc (Apoyo Internacional al corto), al ICAA (Apoyo al audiovisual), Alauda Ruiz de Azúa (Una mirada de cine) y 'Cine de barrio' y 'Cinemanía' (Difusión del cine en medios).

En la sección competitiva, el gran vencedor ha sido el cortometraje 'Cólera' (premio Nacional de ficción), de José Luis Lázaro; mientras que en la categoría aragonesa ha resultado triunfador 'Descanse siempre en paz', de Ignacio Romanos. También han sido reconocidos 'Piedra, papel o tijera', de Miguel Ángel Olivares (premio LGTBIQ+); 'Estela' (Animación), de Manuel Sicilia; 'La silla', de Clara García y Mariano Reinaldos (Centros de formación); 'Insalvable', de Javier Marco (Público), 'De sucre', de Claudia Cedó (Plena Inclusión) y Consuelo Trujillo ha visto reconocida su interpretación en 'Killjote'.