Manuel Castelló explora 'La melancolía de la nieve': "En el Pirineo, cuando desaparece la luz, puedes percibir esa melancolía"

Manuel Castelló (Zaragoza, 1973) presenta su última novela 'La melancolía de la nieve' (Pregunta Ediciones), un viaje desde finales del siglo XIX hasta los años 70 del siglo XX por las historias humanas de un pueblo y de una familia rodeadas de montañas y congostos. El Pirineo se erige como telón de fondo del relato que se aleja de lo real en la narración, pero, en realidad, Fuentriste podría ser cualquier lugar del Pirineo aragonés.

"En el Pirineo de día disfrutas del paisaje, pero por la noche desaparece la luz, se pone el pueblo en sombras, y puedes percibir el silencio, el viento e, incluso, los fantasmas de las familias alrededor del fuego contando historias; se puede percibir esa melancolía". Así describe Manuel Castelló esa sensación que él mismo ha experimentado en más de una ocasión recorriendo los valles y picos altoaragoneses.

Su libro parte de ese sentimiento autopercibido y que el autor trata de inocular por medio de estas páginas: “Es una novela de personajes marcados por el dolor, la soledad y el desamor, pero también es una novela de personajes marcados por la dignidad, la resistencia, la esperanza; es una historia de historias que se entrelazan”, resume Castelló. El hilo que une los retazos es el estilo narrativo del realismo mágico, una apuesta literaria intencionada del autor que ofrece una narración “diferente a lo que había escrito hasta ahora”, alejándose de los acontecimientos gracias a la voz narrativa en tercera persona y pudiendo profundizar en las descripciones de hechos inverosímiles. La deforme cotidianeidad que sitia los acontecimientos históricos del siglo XX español en un entorno mágico y recóndito.

Entre las montañas y los mandatos de la Historia

Castelló reconoce el paralelismo entre la convulsa historia de la primera mitad del siglo XX, “lleno de muerte y desolación”, con la sucesión de desgracias que acontecen en Fuentriste. “Quería hacer esa semejanza entre los personajes y cómo esos acontecimientos que parecen tan alejados de ese Pirineo aragonés influyen, y de qué manera, a lo largo de la narración”, aclara Castelló.

"Las mujeres de la novela serían como los pilares de la casa; la casa es algo básico en el Pirineo y esas mujeres son resistentes de por sí" Manuel Castelló — Autor de 'La melancolía de la nieve'

Porque en este pueblo el dolor se hereda, el silencio es congénito generación tras generación y, sin embargo, los personajes son resistentes y están en una constante búsqueda para romper ese círculo de melancolía y tristeza. Dentro de las caracterizaciones, destacan las figuras femeninas: "Las mujeres de la novela serían como los pilares de la casa; la casa es algo básico en el Pirineo y esas mujeres son resistentes de por sí, con esos silencios y con esa forma de resistir a un entorno de hombres, a esa vida dura", aclara Castelló.

Desde que Celestino volvió de la Guerra de Cuba con su particular invierno a cuestas, la Casa Terrén se va resquebrajando en los pequeños pedazos de cada capítulo de ‘La melancolía de la nieve’, hasta que perece, décadas después, bajo la herida colectiva de Aragón de los pueblos forzados al abandono. Manuel Castelló visitó Jánovas, Yesa, Ruesta o Tiermas y allí pudo atestiguar que sin guerra también hay paisajes arrasados, casi apocalípticos. Por eso, en la intención del texto está “dignificar la vida en la montaña”.

Luchar contra el destino

“La naturaleza es un personaje más de la novela y es ella la que moldea a los personajes, a pesar de que los personajes luchan contra esa naturaleza para cambiarla”, reflexiona Castelló. En este caso es una naturaleza implacable, un ambiente marginal, como lo era el barrio Oliver de Zaragoza que inspiró su primera novela, ‘Náufragos sin mar’ –Nostrum, 2008-: “Siempre se dice que el lugar donde hayas nacido te va a marcar de por vida y, lógicamente, no es lo mismo nacer en el barrio Oliver en los años 80 o en el Pirineo hace cien años, que en otro sitio; aunque siempre se puede cambiar el destino y el futuro”, apostilla Castelló, quien reconoce que había deparado en la coincidencia de atmósferas fuera de la norma de sus novelas.

"Genios hay muy pocos, los demás somos currantes de las letras" Manuel Castelló — Autor de 'La melancolía de la nieve'

El zaragozano se reconoce un autor poco prolífico, a diferencia de la tendencia actual de sobreproducción literaria que inundan las librerías, para él han pasado ya dos años desde que publico ‘Requiem por el boxeador de los guantes de cristal’ –Onagro, 2023-. “Genios hay muy pocos, los demás somos currantes de las letras”, sentencia Castelló que apela a la responsabilidad de los lectores para hacer un escrutinio de calidad de la oferta masiva a la que se exponen. “La editoriales aragonesas están publicando muchísima calidad”, subraya el escritor.

De cara al futuro y con ese pensamiento de trabajo a largo plazo, ya que “cuanto más se trabaja la novela, mejor es el resultado”, Manuel Castelló no quiere desvelar nada de su próxima novela, al menos hasta que no sea algo más concreto, porque hasta el momento solo puede adelantar que transcurrirá en Aragón. “Me apetece seguir en Aragón”, concluye Castelló.