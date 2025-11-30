El Paraninfo de Zaragoza acoge la presentación de ‘Los chicos de provincias somos así’
El escritor y periodista Miguel Mena pone de largo su nuevo libro dedicado a Mestizos en un acto en el que actuará el oscense Copiloto
El Aula Magna del edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza acoge este lunes (19.00 horas, entrada libre hasta completar el aforo) la presentación del libro 'Los chicos de provincias somos así' de Miguel Mena. En el acto intervendrán, además del autor, el actor y escritor Luis Rabanaque y algunos miembros de Mestizos. Además habrá una actuación musical a cargo de Copiloto.
'Los chicos de provincias somos así' (publicado por Frecuencia, el nuevo sello musical de Pregunta Ediciones) es una historia ochentera, la de unos chavales de una pequeña ciudad que quisieron ser estrellas del rock.
El argumento de la obra
Trabajaron duro, ascendieron rápido, contaron con el apoyo de músicos de la Movida, gozaron del favor de la crítica y actuaron en innumerables escenarios. No les faltó desparpajo ni a veces insolencia, pero no vendieron tantos discos como para perdurar en aquella última etapa del vinilo.
40 años después, la historia de los Mestizos se convierte en un relato de aventuras musicales, una novela reportaje narrada por sus protagonistas y el retrato de una época que todavía levanta pasiones, los incombustibles años 80.
La Movida zaragozana
El libro va mucho más allá de la historia del grupo oscense. Mena aprovecha la ocasión para retratar toda esa época de efervescencia musical y cultural en la comunidad y va llenando de referencias y protagonistas las 185 páginas hasta llegar a nuestros días: el locutor de Radio Zaragoza Cachi, la revista 'Menos 15', la Muestra de Pop-Rock y Otros Rollos, la sala M-TRO, el festival Periferias... «Este no es un libro para los fans de los Mestizos. Es para quien quiera asomarse a ese periodo y esa aventura vital de lo que es ser un chaval de provincias y querer abrirte al mundo», explica el propio Mena.
