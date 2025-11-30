El Popyrock ya tiene nuevo ganador tras una vibrante final

La banda Direi es la nuevo ganadora del Popyrock tras la final celebrada el sábado por la noche en El Túnel de Oliver en la que convenció al jurado de expertos por delante de Willowisp y Ferrán, que finalmente concluyeron en segunda y tercera posición.

Con este triunfo, Direi, una banda de rock alternativo que ya fue finalista en la edición del año pasado, recibe como premio 3.500 euros así como la grabación de tres temas musicales en estudio, una actuación en una de las programaciones dirigidas a jóvenes y una sesión formativa.

Direi es un trío que comienza como fusión de dos proyectos musicales formado por los hermanos Pablo (guitarrista y vocalista) y Jorge Agustín (batería) y Víctor Viñuales (bajista). Con influencias como Pearl Jam, Vulfpeck y Muse, sus canciones tienden a ser una mezcla entre el funky y el rock con ritmos alocados, lineas de bajo muy protagónicas y un punzante sonido de guitarra.

El resto de finalistas

Willowsip, un grupo de música pop, compuesto por chicos de entre 18 y 21 años, se hace con 2.500 euros o grabación de tema musical, una grabación de un tema musical en estudio, una actuación en una de las programaciones dirigidas a jóvenes y una sesión formativa.

A la tercera clasificada, Ferrán, le corresponden 2.000 euros, una actuación en una de las programaciones dirigidas a jóvenes y una sesión formativa. La apuesta de Marta Pérez Herranz, la mujer que se esconde bajo el nombre de Ferrán, ofrece música de cantautor creada con guitarra o piano.

También se entregaron durante la noche el resto de premios. El de mejor voz fue para Andrés Gascón, de la banda Willowisp (dotado con 300 euros), el de Música en la red para Pablo Estallo (300 euros) y el de Mejor propuesta joven para María Bonilla (con un premio de 500 euros).

En total, en esta edición han participado 31 grupos y cantantes, de entre 14 y 30 años de edad. Todos ellos han publicado un tema musical en la página web para dar a conocer su trabajo artístico. De entre todos los participantes, se seleccionaron nueve grupos que participaron en las semifinales -ocho fueron elegidos por un jurado y uno, por votación del público. Direi toma el relevo de Mairot, que ganó el año pasado el concurso para músicos jóvenes