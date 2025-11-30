Manolo García actúa este lunes en Zaragoza para presentar su nuevo disco

Manolo García regresa este lunes a Zaragoza, en concreto a la sala Mozart (20.30 horas, entradas agotadas) dentro de su gira de teatros en la que está presentando en directo su décimo disco en solitario, 'Drapaires Poligoneros'.

Un nuevo álbum compuesto por 15 canciones con el que ha iniciado una gira en la que el artista está haciendo hincapié, por supuesto, en estas nuevas canciones, a la vez que una revisión concienzuda de su primer disco en solitario, 'Arena en los bolsillos', que tanto gustó a sus seguidores. Un disco que conquistó a miles de personas y que, desde su lanzamiento en 1998, ha superado el millón de copias físicas vendidas y fue galardonado con dos Premios Amigo y tres Premios de la Música. Como no podría ser de otra forma, también habrá espacio para repasar algunos de sus éxitos más celebrados.

La banda del concierto

La banda que le acompañará esta noche a Manolo García está compuesta por Ricardo Marín (guitarras y coros), Sara García (guitarra eléctrica), Albert Serrano (guitarra eléctrica), José Luis Ordóñez (Guitarra española, mandola y guitarra acústica), Íñigo Goldaracena (bajo), Charly Sardà (batería), Juan Carlos García (percusión, teclados y coros) y Olvido Lanza (violín y coros).

Cuando se cumplen dos décadas de su trayectoria en solitario, Manolo García sigue escribiendo nuevas páginas en la historia de la música.