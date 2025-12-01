Amaral celebra los 20 años de uno de sus discos más emblemáticos

No sería posible entender a Amaral y su arrolador éxito sin canciones como 'El universo sobre mí', 'Días de verano' y 'Marta, Sebas, Guille y los demás'. ¿Qué tienen en común estas tres canciones? Entre otras cosas, que forman parte de uno de los discos más icónicos del dúo aragonés, 'Pájaros en la cabeza', publicado en un momento clave en la carrera de Juan Aguirre y Eva Amaral.

En este 2025 se han cumplido 20 años desde su publicación y Amaral, que está a punto de cerrar la gira de su 'Dolce vita' con dos conciertos multitudinarios en Barcelona y en el Movistar Arena de Madrid, ha decidido conmemorar la fecha de una manera muy especial, con la publicación de un vinilo especial de edición limitada con una portada de azul marmolado.

Dónde comprarlo y cuánto cuesta

El disco cuenta en su haber con ser el disco más vendido (con cifras inalcanzables hoy, más de 900.000 discos vendidos en todo el mundo) y escuchado en la historia de Amaral y es por eso que entre el dúo y la discográfica han decidido lanzar esta edición especial que ya está a la venta a un precio de 21,99 euros.

Por este trabajo, Amaral recibió tres Premios de la Música en 2006: Mejor Álbum (por Pájaros en la cabeza), Mejor Canción (por Días de verano) y Mejor Vídeo Musical (por Días de verano), además de un Premio Ondas al Mejor álbum por 'Pájaros en la cabeza'.