Cuenta atrás para La Mirada Tabú: estas serán la programación completa y la sección oficial

La XII edición del Festival Internacional de Cortometrajes La Mirada Tabú comienza este lunes 1 de diciembre, con una programación diversa, internacional y con grandes nombres del cine contemporáneo. El certamen, dirigido por la cineasta y gestora cultural Vicky Calavia, volverá a situar a Zaragoza como punto de encuentro para creadoras y creadores de todo el mundo y reafirma su singularidad como único festival dedicado al concepto tabú.

En esta edición, el festival ha recibido obras de países como Francia, Portugal, Italia, Polonia, Argentina, Irán, México, Reino Unido, Chile, Colombia y España, de las que han sido seleccionadas 63 piezas de diversos géneros, desde cine de animación, documental creativo, a vídeo experimental y ficciones.

La selección incluye trabajos de autoras y autores como Mabel Lozano, Kike Maíllo, los Hermanos Fesser, Álvaro G. Company, José Antonio Campos o Chelo Loureiro, junto a nuevos talentos emergentes.

Cartel de la XII edición del festival de cine La mirada tabú / La mirada tabú

Las obras seleccionadas exploran tabúes contemporáneos en torno a las vivencias de la mujer en todas sus edades y etapas. Además, esta edición pone la mirada en temas de actualidad como la vivienda, el alzheimer, la precariedad laboral, la corrupción, la violencia en las redes, las relaciones líquidas, el desamor o la inmigración. Una colección de miradas que revela la riqueza estética, narrativa y política del cine breve actual.

Daniel Monzón apadrina Tabú 2025

Como Padrino Tabú 2025, el director, guionista y escritor Daniel Monzón protagonizará dos encuentros especialmente esperados: la proyección de 'Las leyes de la frontera' y coloquio posterior, el viernes 12 de diciembre a las 20.00 horas en la Filmoteca, moderado por Gerardo Sánchez, director de Días de Cine; y la clase magistral '25 años de oficio: cómo dirigir películas y no morir en el intento', que tendrá lugar el sábado 13 de diciembre, de 11.00 a 13.00 horas, en la Sala Ebro del Grupo San Valero (pza. Santa Cruz).

La inauguración tendrá lugar el jueves 4 de diciembre -19.00 horas, en la Filmoteca de Zaragoza- con la proyección del documental 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine', de Gaizka Urresti, nominado a los Premios Forqué. A la presentación asistirán: Fernando Guillén Cuervo, Oihana Olea y el equipo técnico-artístico de la película. Este evento estrena una nueva colaboración del festival con SGAE.

Programa completo de La Mirada Tabú

El festival desplegará ya desde este lunes una amplia programación que combina homenajes, ciclos temáticos y grandes nombres del cine contemporáneo. La primera cita será este mismo lunes 1 de diciembre, en la Casa de la Mujer -17.00 horas y 20.00 horas- Sesión Cortos de Género, con la proyección de 15 obras seleccionadas.

El martes 2 de diciembre, el Festival dedicará una jornada especial 'Miradas Tabú. Otras miradas', con dos propuestas de no ficción especialmente sugerentes: a las 18.00 horas se proyectará 'ExorcismoO: El transgresor legado de la Clasificación S' (Alberto Sedano, 2025), seguida de un coloquio con su director; y a las 20.00 horas llegará 'Caja de resistencia' (Alejandro Alvarado y Concha Barquero, 2024), presentada por Luis E. Parés, director de CINETECA Madrid. Dos visiones que indagan en los márgenes, las memorias ocultas y las lecturas críticas que conforman el ADN del festival.

El miércoles 3 de diciembre, la Filmoteca acogerá el homenaje a Pere Portabella, con la presentación del libro 'Impugnar las normas', con la presencia de su autor Esteve Riambau, y el estreno en Zaragoza de la versión restaurada de 'Los golfos', a las 20.00 horas, que será presentada por el escritor, periodista y profesor de la Universidad de Zaragoza Luis Alegre. La jornada arrancará a las 18.00 horas con las proyecciones 'No compteu amb els dits' y 'Mudanza'.

La primera semana del festival terminará el viernes 5 con la sesión 'Miradas Musicales' y la proyección de la película de culto 'Stop Making Sense' (Jonathan Demme, 1984), presentada por el crítico musical Gonzalo de la Figuera, a las 18.00 horas en la Filmoteca de Zaragoza. A las 20.00 horas, el foco se desplazará hacia la experimentación audiovisual con la quinta edición de 'Vídeo Clips Tabú', un recorrido por narrativas y formatos transgresores acompañado por Sergio Falces y David Chapín (Aragón Musical). La jornada culminará en La Lata de Bombillas, que volverá a vibrar con una sesión especial de música Tabú.

La sección oficial entre homenajes y grandes nombres

El lunes 8 de diciembre la programación pondrá el foco en la memoria del cine hecho en Zaragoza. A las 18.00 horas, la Filmoteca acogerá la sesión 'Miradas Cineístas', un recorrido por la obra de José Luis Pomarón, con títulos como 'Deseo de cristal' (1956), 'El Rey' (1959), 'Sic Semper' (1961) o 'La conquista' (1962), y por los trabajos de Chiribito Films, el colectivo formado por Carlos Pomarón, Jesús Ferrer y Juan José Lombarte, con cortometrajes como 'Imágenes' (1980) o 'Pabostría' (1981). Tras la proyección, habrá un coloquio con sus protagonistas, moderado por Vicky Calavia.

Y ya a las 20.00 horas, en una nueva sesión de 'Miradas Tabú'. Otras miradas, se proyectará 'Queer Me' (2025), el primer largometraje documental de la aragonesa Irene Bailo, que estará presente junto a su productor Alberto Andrés Lacasta para compartir el proceso y el trasfondo de esta obra íntima y comprometida.

Las proyecciones de la Sección Oficial tendrán lugar los días 9 y 10 de diciembre, en sesiones de 18.00 horas y 20.00 horas, en la Filmoteca de Zaragoza, donde el público podrá disfrutar de la diversidad de miradas que compiten este año.

El jueves 11 será una jornada marcada por la memoria cinematográfica y los homenajes. A las 18.00 horas, la Filmoteca de Zaragoza acogerá la 'Proyección Especial Pioneros del Cine' con 'En la alcoba del sultán' (Javier Rebollo, 2024), tras la cual el director mantendrá un coloquio con el público. Ya a las 20.00 horas, el festival dedicará un emotivo tributo a Agnès Varda, una de las miradas más libres y esenciales de la historia del cine, con la proyección de 'Daguerréotypes' (1976) y la presentación del libro 'Agnès Varda' (Cátedra, 2025), escrito por el crítico e investigador Carlos Tejeda, quien también firmará ejemplares en colaboración con Librería Cálamo.

León Siminiani será uno de los grandes nombres homenajeados durante el festival / Jorge Fuembuena

Y en la antesala de la clausura, el viernes 12 de diciembre el festival volverá a recibir a una de las voces más singulares del cine español contemporáneo: Elías León Siminiani. A las 18.00 horas, la Filmoteca ofrecerá la sesión 'León Siminiani: Deconstruyendo miradas tabú', que reunirá una selección de sus cortometrajes más representativos. La cita incluirá, además, la presentación de su libro 'Cine presente. La mirada de León Siminiani' (Filmoteca de Andalucía, 2024) y una charla con el propio autor, en un encuentro que promete ser una de las conversaciones más inspiradoras del festival.

La clausura del festival tendrá lugar el sábado 13 de diciembre, a las 18.30 horas en CaixaForum Zaragoza, con una gala presentada por Eva Magaña y las actuaciones de Crisálida Rock, Octavio Gómez Milián y Gustavo Giménez, en la que se dará a conocer el palmarés de esta XII edición.

La Mirada Tabú cuenta con la organización de Rodando Producciones y el patrocinio del Ayuntamiento de Zaragoza, además de una amplia red de colaboraciones culturales, educativas y sectoriales que hacen posible un festival cada vez más abierto, internacional y comprometido.