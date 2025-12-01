El II Festival Magia Potagia en Familia sorprende en el Teatro Arbolé

El próximo fin de semana, el Teatro Arbolé invita al público de todas las edades a participar del II Festival Magia Potagia en Familia. Desde el sábado 6 y hasta el lunes 8 de diciembre, en la sede del teatro en el Parque Luis Buñuel, habrá actuaciones de magia mañana y tarde.

El sábado 6 de diciembre se disfrutará de una doble función, a las 12.00 y a las 18.00 horas. El mago albaceteño Francis Zafrilla presentará 'Palabras', su espectáculo más mágico y divertido creado para toda la familia, donde desvelará cómo las palabras ayudan a entender y explicar el mundo que nos rodea. Porque cuantas más palabras aprendemos, más fácil es contar cómo nos sentimos y más sencillo será comunicarnos para aprender la importancia de la igualdad y el respeto desde los mayores a los más pequeños.

El domingo, 7 de diciembre, de nuevo con sesión matinal (12.00 horas) y vespertina (18.00 horas), el mago asturiano Ferny Tuboytapa trae un 'Gran espectáculo de magia' familiar con un repertorio fácil de entender por niños y mayores en el que se mezclan los efectos clásicos de la magia y los efectos más actuales. Divertido, dulce, tosco, torpe, descarado y desquiciado pero entrañable, se trata de una puesta en escena con situaciones muy mágicas y tan cómicas que bordean la insensatez, gags hilarantes, parodia tras parodia, nuestro personaje descolocará al más pintado.

Ferny Tuboytapa comparecerá en el Teatro Arbolé con un 'Gran espectáculo de magia' / Teatro Arbolé

Por último, el lunes 8 de diciembre, en una única sesión a las 12.00 horas, el mago bilbaíno Peio Rivas representará 'Ver para creer', que es una invitación a volver a creer en lo imposible. Durante una hora, la magia y la música se entrelazan en una puesta en escena envolvente, donde lo clásico y lo moderno se dan la mano para despertar la sorpresa, la risa y la emoción. El público forma parte activa de cada momento, convirtiéndose en cómplice de ilusiones que desafían la lógica y tocan el corazón.

De esta manera, se vivirán tres días verdaderamente mágicos protagonizados por grandes ilusionistas, porque la magia fascina al público infantil y familiar. Las entradas tienen un precio único de 9 euros y están disponibles en la web del Teatro Arbolé y en la taquilla del mismo.