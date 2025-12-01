Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El II Festival Magia Potagia en Familia sorprende en el Teatro Arbolé

El Teatro Arbolé de Zaragoza celebrará, del día 6 al 8 de diciembre, el II Festival Magia Potagia en Familia protagonizado por grandes ilusionistas

La actuación de Peio Rivas cerrará el II Festival de Magia Potagia en Familia el próximo 8 de diciembre

La actuación de Peio Rivas cerrará el II Festival de Magia Potagia en Familia el próximo 8 de diciembre

Zaragoza

El próximo fin de semana, el Teatro Arbolé invita al público de todas las edades a participar del II Festival Magia Potagia en Familia. Desde el sábado 6 y hasta el lunes 8 de diciembre, en la sede del teatro en el Parque Luis Buñuel, habrá actuaciones de magia mañana y tarde.

El sábado 6 de diciembre se disfrutará de una doble función, a las 12.00 y a las 18.00 horas. El mago albaceteño Francis Zafrilla presentará 'Palabras', su espectáculo más mágico y divertido creado para toda la familia, donde desvelará cómo las palabras ayudan a entender y explicar el mundo que nos rodea. Porque cuantas más palabras aprendemos, más fácil es contar cómo nos sentimos y más sencillo será comunicarnos para aprender la importancia de la igualdad y el respeto desde los mayores a los más pequeños.

El domingo, 7 de diciembre, de nuevo con sesión matinal (12.00 horas) y vespertina (18.00 horas), el mago asturiano Ferny Tuboytapa trae un 'Gran espectáculo de magia' familiar con un repertorio fácil de entender por niños y mayores en el que se mezclan los efectos clásicos de la magia y los efectos más actuales. Divertido, dulce, tosco, torpe, descarado y desquiciado pero entrañable, se trata de una puesta en escena con situaciones muy mágicas y tan cómicas que bordean la insensatez, gags hilarantes, parodia tras parodia, nuestro personaje descolocará al más pintado.

Ferny Tuboytapa comparecerá en el Teatro Arbolé con un 'Gran espectáculo de magia'

Ferny Tuboytapa comparecerá en el Teatro Arbolé con un 'Gran espectáculo de magia'

Por último, el lunes 8 de diciembre, en una única sesión a las 12.00 horas, el mago bilbaíno Peio Rivas representará 'Ver para creer', que es una invitación a volver a creer en lo imposible. Durante una hora, la magia y la música se entrelazan en una puesta en escena envolvente, donde lo clásico y lo moderno se dan la mano para despertar la sorpresa, la risa y la emoción. El público forma parte activa de cada momento, convirtiéndose en cómplice de ilusiones que desafían la lógica y tocan el corazón.

De esta manera, se vivirán tres días verdaderamente mágicos protagonizados por grandes ilusionistas, porque la magia fascina al público infantil y familiar. Las entradas tienen un precio único de 9 euros y están disponibles en la web del Teatro Arbolé y en la taquilla del mismo.

