Manolo García saca su tocadiscos y convierte la sala Mozart de Zaragoza en el salón de su casa

Ha llamado a la puerta (figurada, obviamente) para entrar al escenario de la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza y celebrar, no sin extrañeza, que los lunes también se puede celebrar la vida... por todo lo alto. Antes de iniciar el concierto, y ya rodeado por una numerosa banda de auténtico lujo, ha recordado la época en la que, ha dicho, «teníamos en casa nuestros discos, 60, 80, 100... los que tuviera cada uno y los poníamos con cariño. Hoy las llevamos todas en el móvil y las pasamos, ni las escuchamos». No creo que fuera su caso ni el de las personas que han llenado este lunes la sala en una experiencia cercana al éxtasis colectivo conforme avanzaba el concierto.

Manolo García ha abierto la puerta del salón de su casa y como si de un viejo tocadiscos (con una precisión increíble de su banda) se tratara ha asistido casi como espectador de lujo a una sesión de baile y emociones a flor de piel en la que, principalmente, ha intercalado canciones de su último disco, 'Drapaires poligoneros' ('Pequeña e ingenua reflexión', 'Subí con la dama', 'Lloraré', 'El celoso', 'Fuego fatuo', 'Lustre y lumbre', 'No estás solo, tienes tu voz', 'Recuerdo vertical', 'Un nudo gordiano', 'Pequeña e ingenua reflexión' y 'Mujer sola, hombre solo'), con las de su trabajo más emblemático, 'Arena en los bolsillos' ('Zapatero', 'Prefiero el trapecio', 'Pájaros de barro', 'Carbón y ramas secas', 'A quien tanto he querido', 'Como quien da un refresco', 'Del bosque de tu alegría', 'La sombra de una palmera', 'A San Fernando, un ratito a pie y otro caminando'...).

Y de qué iba la noche se ha comprobado muy pronto cuando ya en la segunda canción, 'Zapatero', Manolo García ha decidido bajar al patio de butacas y recorrer los pasillos saludando a sus fans y poniendo sobre la mesa las condiciones que iban a mandar en el concierto, la celebración y la adoración (no, no estoy exagerando) de un público (ya de una edad madura en su mayoría) que no se ha guardado nada. Bien podría tomarse al pie de la letra esto ya que, en el tramo final, en otra excursión del artista entre las butacas, ha empezado a recibir regalos de toda clase, un cachirulo, una medida de la Virgen del Pilar, una pañoleta de San Lorenzo... y hasta un ramo de flores que el músico no ha dudado en brindárselo a su banda.

"Un buen corazón"

Por el camino, en un concierto que se ha ido más allá de las dos horas, Manolo García ha sacado su vertiente más ecologista reivindicando a los «agricultores y ganaderos de Aragón» a la vez que criticaba la invasión de molinos de viento «que ya podrían ponerlos en las autopistas y no en el campo», pero también ha tenido tiempo de recordar a José Antonio Labordeta en los bises (tras un descanso de la banda de unos 10 minutos): «Es importante que no lo olvidéis, de buen corazón, ilustrado y con un gran pensamiento crítico», le ha dicho al público para rendir homenaje al abuelo. Y aún tiempo tuvo tiempo de denunciar que "no se puede consentir que haya gente durmiendo en la calle".

«Sigo haciendo canciones porque quiero vivir el presente», ha asegurado en un momento del recital un Manolo García que, a sus 70 años, está en un momento de forma espléndido. Y la realidad es que el público canta, corea y baila casi con la misma intensidad sus canciones actuales como las míticas, sus arengas de hace cuatro décadas y sus «ingenuas reflexiones» de ahora. Ahora que ya no se escuchan los discos, siempre quedan los directos que acaban con 'Insurreción'.