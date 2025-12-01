El músico y escritor Ángel Vergara presenta su primera novela ambientada en la época del Papa Luna
El zaragozano Ángel Vergara da a conocer 'El camino del juglar', su primera novela que se presenta el miércoles 3 de diciembre en el antiguo salón de plenos de la DPZ, a las 19.00 horas
Europa Press
El músico y escritor Ángel Vergara presentará el próximo miércoles, 3 de diciembre, su primera novela, 'El camino del juglar', ambientada en la época del Papa Luna. El acto tendrá lugar a las 19.00 horas, en el antiguo salón de plenos de la Diputación Provincial de Zaragoza.
El autor estará acompañado por la diputada responsable de Cultura de la corporación provincial, Charo Lázaro, y el editor de Doce Robles, Javier Lafuente.
La novela, que se inscribe en la colección 'La Historia de Aragón en Novela', de la editorial Doce Robles, se centra en dos personajes: el papa Benedicto XIII, nacido como Pedro Martínez de Luna, llamado también el Papa Luna, y un juglar del Pirineo aragonés, Ramón de Atrosillo, que viajará por el reino de Aragón en una época de profundos cambios y de cruce de culturas.
Ambos se encontrarán en marzo de 1403, cuando el papa aragonés decide escapar de la fortaleza de Aviñón tras un asedio de cinco años por parte de las tropas de la monarquía francesa, que exigía su renuncia.
La obra transcurre entre finales del siglo XIV y comienzos del siglo XV, unos años muy convulsos tanto para la sociedad como para la Iglesia católica, que está viviendo lo que se llamó el Cisma de Occidente, una histórica división por la autoridad pontificia.
La obra describe, además, la situación política y social que se vive en Aragón gracias al juglar que recorre el reino con su música en ferias, fiestas populares o para deleite de nobles.
Ángel Vergara, entre música y letras
Nacido en Zaragoza en 1960, Ángel Vergara se dedica a la música de tradición popular desde muy joven, tanto en investigación como en difusión. Su formación en Educación, Historia del Arte y Filología Aragonesa se suma a su pasión por los viajes, el medio natural y las culturas.
Es autor de diversas publicaciones sobre la música, como 'Instrumentos y Tañedores', 'Falordias y Juglares', 'El folklore musical en Aragón' y 'Con la música a otra parte', entre otros.
También ha participado en proyectos con otros autores, como 'Historia y Cultura de Aragón'. Asimismo, Vergara es cofundador de Casa Chuglar en la localidad oscense de Berdún, un lugar de encuentro en torno a las músicas populares.
- El BOE lo hace oficial: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras tras la nueva ordenanza vial
- Ryanair recuperará un popular destino desde Zaragoza para la temporada de verano: días y horarios
- La autopista de peaje que pasará a ser gratuita en noviembre 2026... ¿solo en Aragón?
- El Real Zaragoza se abona a las remontadas, gana al Leganés y se mete en la pelea (3-2)
- El pequeño pueblo de Zaragoza que vio crecer a Juanjo Bona (22 años): 'Siempre en mi corazón
- Alejandra Mastral, jugadora de baloncesto: 'En Estados Unidos me levantaba todos los días a las 6 para hacer pesas
- La obra de arte de Moya, la voracidad de Francho, Kodro o Soberón y el Zaragoza más despampanante de Sellés
- Los padres 'helicóptero' irrumpen en la universidad: llaman a los profesores para quejarse de las notas