El músico y escritor Ángel Vergara presenta su primera novela ambientada en la época del Papa Luna

El músico y escritor Ángel Vergara presentará el próximo miércoles, 3 de diciembre, su primera novela, 'El camino del juglar', ambientada en la época del Papa Luna. El acto tendrá lugar a las 19.00 horas, en el antiguo salón de plenos de la Diputación Provincial de Zaragoza.

El autor estará acompañado por la diputada responsable de Cultura de la corporación provincial, Charo Lázaro, y el editor de Doce Robles, Javier Lafuente.

La novela, que se inscribe en la colección 'La Historia de Aragón en Novela', de la editorial Doce Robles, se centra en dos personajes: el papa Benedicto XIII, nacido como Pedro Martínez de Luna, llamado también el Papa Luna, y un juglar del Pirineo aragonés, Ramón de Atrosillo, que viajará por el reino de Aragón en una época de profundos cambios y de cruce de culturas.

Ambos se encontrarán en marzo de 1403, cuando el papa aragonés decide escapar de la fortaleza de Aviñón tras un asedio de cinco años por parte de las tropas de la monarquía francesa, que exigía su renuncia.

La obra transcurre entre finales del siglo XIV y comienzos del siglo XV, unos años muy convulsos tanto para la sociedad como para la Iglesia católica, que está viviendo lo que se llamó el Cisma de Occidente, una histórica división por la autoridad pontificia.

La obra describe, además, la situación política y social que se vive en Aragón gracias al juglar que recorre el reino con su música en ferias, fiestas populares o para deleite de nobles.

Ángel Vergara, entre música y letras

Nacido en Zaragoza en 1960, Ángel Vergara se dedica a la música de tradición popular desde muy joven, tanto en investigación como en difusión. Su formación en Educación, Historia del Arte y Filología Aragonesa se suma a su pasión por los viajes, el medio natural y las culturas.

Es autor de diversas publicaciones sobre la música, como 'Instrumentos y Tañedores', 'Falordias y Juglares', 'El folklore musical en Aragón' y 'Con la música a otra parte', entre otros.

También ha participado en proyectos con otros autores, como 'Historia y Cultura de Aragón'. Asimismo, Vergara es cofundador de Casa Chuglar en la localidad oscense de Berdún, un lugar de encuentro en torno a las músicas populares.