Nuevos hallazgos en Los Bañales: la ciudad romana a 100 kilómetros de Zaragoza que llegó a tener 2.500 habitantes en el siglo I

Es una referencia internacional entre los expertos en arqueología romana, reúne cada verano a estudiantes e investigadores de todo el mundo e incluso protagonizó un videojuego. El yacimiento de Los Bañales, a unos 15 kilómetros de Uncastillo, sigue dando que hablar tras 18 campañas de excavación consecutivas. La de este año ha sido algo inusual. En lugar de concentrarse durante dos meses en verano se ha desarrollado en dos partes: tres semanas en julio y otras seis desde finales de octubre. De hecho, la campaña acaba este viernes y el sábado se realizará una visita guiada liderada porJavier Andreu, director científico del proyecto arqueológico de Los Bañales y catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Navarra.

En la campaña de este año no se ha realizado una excavación propiamente dicha y los trabajos se han centrado en proteger las calles del barrio norte. Pero aún así, las pequeñas perforaciones que se han acometido para garantizar la consolidación de algunos elementos ya descubiertos, han sacado a la luz piezas curiosas. Es el caso de una gema de un anillo decorada con la imagen de un animal de entre el 150 y 250 d. C., una «posible ficha de un juego» y dos canicas, una actividad muy popular entre los romanos, según Andreu

Estos pequeños hallazgos quedan lejos de otros más importantes y recientes (como el edificio con columnas descubierto en el verano de 2022), pero ejemplifican que Los Bañales siguen siendo una gran ventana al mundo romano. «Es un yacimiento muy vivo y a poco que se excava aparecen materiales y nuevas estructuras. Y eso hace que también sea muy conocido en el circuito investigador. Hace poco me contactó un arqueólogo alemán para tener más información de la figura de bronce que apareció en 2023», comenta Andreu, que subraya que estamos ante «el mayor ejemplo de urbanismo romano de Aragón».

Las dos canicas encontradas este verano en Los Bañales. / S.E.

No hay que olvidar que la antigua ciudad romana, de la que se desconoce su nombre y que llegó a albergar a 2.500 habitantes entre los siglos I a.C. y III d.C., contó con unas importantes termas, uno de los foros mejor conservados del norte peninsular y hasta un acueducto del que se conservan 32 de los 70 pilares que se supone que debió tener.

La antigua urbe se extendía a lo largo de 20 hectáreas. Además de viviendas particulares bien conservadas, también se han hallado importantes cerámicas y calles con sus pasos de cebra elevados para los peatones.

Una gema decorada con la imagen de un animal, hallada este verano. / S.E.

Por todo ello, los responsables científicos de Los Bañales subrayan que el yacimiento tiene un potencial turístico todavía por explotar. «Menos en invierno, cada mes organizamos dos o tres visitas guiadas. Todos los años recibimos entre 4.000 y 4.500 personas, pero podrían ser muchas más», asegura Andreu, que añade que para participar en las visitas hay que apuntarse en la web losbanales.com.

Uno de los retos que debe afrontar en el corto plazo es el de la titularidad de sus suelos, ya que Los Bañales (Bien de Interés Cultural) sigue en manos de particulares. «Si pasa a ser público podríamos garantizar la protección del yacimiento e incluso optar a financiación europea», indica Andreu, que apunta que eso también permitiría mejorar la «visitabilidad». «Podríamos hacer pasarelas y circuitos, porque ahora a los visitantes los conducimos nostros por las zonas que no dañan las estructuras».

Una restauradora trabaja hace unas semanas en el barrio septentrional de la ciudad romana. / S.E.

Los responsables del proyecto arqueológico incluso llevan años soñando con poder instalar centros expositivos en los cuatro pueblos a los que pertenece el yacimiento: Uncastillo, Biota, Sádaba y Layana (solo este último lo ha conseguido).

Tal y como reconoce Andreu, para que todo esto sea posible algún día se requiere de una gran sintonía institucional. «La clave es que la comarca de las Cinco Villas, los ayuntamientos y la DGA remen en la misma dirección. Si no, no se podrá avanzar», sostiene el director científico, que apunta que a principios de 2026 presentarán al Gobierno de Aragón el plan de actuación con todas sus propuestas.

Las campañas de excavación de los últimos veranos han sido posibles gracias a la comarca y los ayuntamientos. De hecho, este ha sido el primer año, desde 2018, que la DGA realiza una aportación económica. «Ojalá sea un cambio y todas las instituciones puedan trabajar en cogobernanza», reitera Andreu, que recuerda por otra parte que el yacimiento es una referencia pedagógica.

Solo este pasado verano pasaron por Los Bañales estudiantes becados de Estados Unidos, China, Polonia, Reino Unido, Méjico o Argentina; futuros arqueólogos que pudieron manipular un pedazo de historia de la antigua Hispania romana.