'Ulises y la bufanda mágica', un cuento ilustrado para visibilizar el alzhéimer

La profesora y gestora cultural María Horno Gabarain acaba de publicar 'Ulises y la bufanda mágica', un cuento que aborda de forma sensible una enfermedad cada vez más presente en la sociedad: el alzhéimer. La obra, acompañada por las exquisitas ilustraciones del artista aragonés Sergio Muro, ofrece un relato brillante en el que literatura y arte se combinan para generar conciencia.

El libro narra las aventuras de Ulises, un zorro que se pierde en el bosque y comienza a experimentar despistes, cambios de humor y desorientación. A través de una fábula accesible y dulcificada, Horno traslada al lector los síntomas más habituales que pueden aparecer a lo largo de las diferentes fases del alzhéimer. El cuento se convierte así en un homenaje tanto a las personas que conviven con esta enfermedad como a sus cuidadores y cuidadoras, a menudo poco visibilizados.

Una de las ilustraciones de Sergio Muro / SERVICIO ESPECIAL

"Espero que su lectura genere una reflexión para ayudar a concienciar y visibilizar todavía más este tipo de enfermedades, que, por las características poblacionales actuales, son cada día más frecuentes", explica la autora. Añade además que el proyecto nace de una vivencia personal: “Este relato sale desde el corazón, ya que hemos vivido la enfermedad muy de cerca”.

María Horno Gabarain destaca también el valor artístico del libro: "Las doce ilustraciones de Sergio Muro aportan muchísimo a la narración, dando a la publicación un toque sugerente y evocador".

Inspirado libremente en 'La Odisea' de Homero, 'Ulises y la bufanda mágica' es un cuento para todos los públicos. En él, Penélope —compañera del protagonista— entrega a Ulises un regalo muy especial que le ayudará a recordar siempre el camino de regreso a su madriguera.

El libro, que está prologado por la docente Olga Muñoz García, está disponible en el siguiente enlace: https://amzn.eu/d/7p8HnCP