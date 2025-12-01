Un músico de El huracán ambulante se borra del tributo a Bunbury: "No deseo que se me asocie ni política, ni ética, ni musicalmente"

El concierto llevaba anunciado ya unas semanas, La casa del loco de Zaragoza acogerá el próximo 12 de diciembre un tributo a Enrique Bunbury (no a Héroes del silencio que es más habitual) y lo iba a hacer la banda Leyendas del silencio acompañada por tres de los músicos originales de El huracán ambulante, Rafa Domínguez, Copi Corellano y Javier Íñigo.

Uno de ellos ha anunciado este domingo que iba a ser baja del tributo por decisión propia. Rafa Domínguez ha explicado así su ausencia a través de sus redes sociales: "Me apena deciros que finalmente no estaré en el concierto del día 12 en La Casa del Loco", comienza su mensaje, que prosigue: "Fui invitado al evento, y acepté sin pensar, más que nada por tocar con algunos de mis compañeros del Huracán, y por quitarme la espinita de la ultima gira no consumada. Pero la verdad es que desconocía quién era el cantante de esta banda tributo, y acepté sin hacer las indagaciones adecuadas".

"Doy un paso al lado y me aparto"

Según asegura Rafa Domínguez estas averiguaciones le han hecho tomar la decisión: "Vistas sus redes sociales, veo que se trata de una persona con la que no deseo que se me asocie, ni política, ni ética, ni musicalmente. Así que doy un paso a un lado y me aparto. Siento mucho si alguno ibáis al concierto exclusivamente por mí, no sé si se os podrán devolver el dinero. Mil perdones y nos veremos pronto", ha concluido la comunicación.

La publicación ha generado muchos comentarios de apoyo al músico, entre ellos, el del músico mexicano Alan Boguslavsky, quien fue conocido como 'el quinto Héroe' en la etapa final de la banda aragonesa.