Aprender a hacer muñecas de papel japonesas en Zaragoza con uno de los mejores del mundo: cuándo, dónde y cómo inscribirse

El papiroflecta japonés Akio Maruyama visitará este mes de diciembre Zaragoza ya que su obra dedicada a las muñecas de papel será la protagonista de la próxima exposición del Museo del Origami ubicado en la segunda planta del Centro de Historias de la capital aragonesa una vez que concluya 'De hoja a forma', del artista alemán Bodo Haag.

La muestra 'Washi Ningyo. Entre kimonos y papel' se inaugurará el 13 de diciembre, pero el japonés estará presente durante dos semanas en la ciudad para liderar el proceso de montaje de la muestra. Así, durante su estancia (el coronavirus en 2020 frustró sus planes aquel año de venir a la ciudad), los dos primeros fines de semana de diciembre tiene previsto realizar talleres de muñecas de papel.

Todos los talleres previstos

Durante esos dos fines de semana, Maruyama impartirá nueve talleres diferentes: Niña con bolso (6 de diciembre, 10.00 horas), Okaji (6 de diciembre, 17.30 horas), Shi Chi Go San (7 de diciembre ,10.00 horas); Novia japonesa (7 y 14 de diciembre, 12.15 horas), Princesa 3D (12 de diciembre 10.30 y 17.30 horas), Niña japonesa (13 de diciembre, 10.30 horas), Princesa 2D (13 de diciembre, 17.30 horas) y Samurái (14 de diciembre, 10.00 horas).

Las inscripciones para los talleres, cuyos precios oscilan entre los 25 y los 90 euros, con los materiales incluidos, se pueden realizar a través del mail emoz@emoz.es o en el teléfono 876034569.

Además, el primer domingo de cada mes la entrada al Museo Origami es gratuita y hay talleres de iniciación a la papiroflexia, de 12.00 a 13.00 horas por un precio de 6 euros.