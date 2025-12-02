El homenaje de Manolo García a Labordeta en su concierto de Zaragoza: "Es importante que no lo olvidéis"

Manolo García ofreció este lunes un concierto para recordar en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, que se llenó para aclamar al artista que, a sus 70 años de edad, demostró que está en uno de los mejores momentos de su carrera. De hecho, el artista no dudó en interactuar con el público recorriendo las plateas en varias ocasiones mientras recogía los saludos de los espectadores.

Y en ese ambiente cordial que creó con los asistentes al concierto, Manolo García se soltó y lanzó varias reflexiones en voz alta que pusieron sobre la mesa los valores que él considera importantes, reivindicó el trabajo de los agricultores y ganadores, rechazó la colocación de los grandes molinos en el campo y hasta criticó el cambio de hora de otoño.

Halago de su conciencia social

Pero, además, quiso recordar para rendirle homenaje la figura de José Antonio Labordeta del que resaltó su conciencia social para dirigirse al público de la sala Mozart: "Es importante que no lo olvidéis, era un hombre de buen corazón, ilustrado y con un gran pensamiento crítico", dijo entre los aplausos de los asistentes al concierto. Al mismo tiempo, Manolo García recordó que grabó una versión (en aragonés) del 'abuelo', 'Mai', que era a su vez un poema del gran escritor en aragonés, Ánchel Conte.

El artista barcelonés volvió a demostrar su conciencia social en el tramo final del concierto. En ese momento, recordó que el día anterior había paseado por las calles de Zaragoza donde hace "mucho frío" para reivindicar que "no se puede permitir que haya gente durmiendo en la calle".