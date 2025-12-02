Gustavo Dudamel aplaza su concierto en Zaragoza: los motivos

Gustavo Dudamel ha tenido que cancelar, al menos de momento, el concierto que iba a protagonizar en Zaragoza dirigiendo a la Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela dentro de la Temporada de Grandes Conciertos del Auditorio el próximo 11 de diciembre y que es uno de los platos fuertes del ciclo.

"Lamentamos comunicarles que, por motivo de restricciones de movilidad aérea internacional vinculadas con Venezuela (provocadas por las decisiones de Trump), el concierto previsto en el Auditorio de Zaragoza con la Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela dirigida por Gustavo Dudamel se pospone a una nueva fecha a determinar", ha comunicado este lunes la empresa promotora del concierto.

La búsqueda de otra fecha

Aun así eso no significa que el concierto no se vaya a celebrar sino que, al menos en su fecha original, no va a ser pero fuentes municipales han anunciado que se están estudiando otras posibilidades: "Desde el Ayuntamiento de Zaragoza estamos trabajando con el Maestro y la orquesta para encontrar una nueva fecha. Anunciaremos más información al respecto tan pronto nos sea posible. Muchas gracias por su comprensión", han indicado.