Inverfest Zaragoza anuncia nuevas citas, ya hay 29 conciertos confirmados: el cartel completo y dónde comprar las entradas

Inverfest Zaragoza, el festival que se estrenó el año pasado en la capital aragonesa, y que, por lo tanto, vivirá su segunda edición este invierno crece exponencialmente y sigue anunciado conciertos, en esta ocasión, en el Auditorio de Zaragoza, donde se vivirán conciertos de gran variedad musical. Hasta el momento, el festival ya ha confirmado 29 actuaciones.

Así, Pedro Guerra actuará en la sala Luis Galve el 9 de enero dentro de su gira 'Parceiros 26', mientras que en el mes de febrero será el turno de Hermanos Cubero (14 de febrero), Café Quijano (14 de febrero) y Luis Fercán (20 de febrero). En marzo también se han desvelado algunos conciertos más, los de Fetén Fetén (8 de marzo) y de Andrés Suárez (12 de marzo). Todas las entradas se pueden comprar a través de la web oficial de Inverfest o del Auditorio de Zaragoza.

El resto de la programación

Hasta ahora ya se habían anunciado los conciertos de Luz Casal (13 de febrero), Miguel Ríos (25 de marzo), Fernandocosta (13 de febrero), Bebe (7 de febrero), Derby Motoreta’s Burrito Kachimba (5 de febrero), Modelo (6 de febrero), Los estanques y Canijo de Jerez (12 de diciembre), Santiago Motorizado (13 de febrero), La habitación roja (14 de febrero), Ariel Rot (24 de enero), Baiuca (17 de enero), Parquesvr (16 de enero) y 'Destripando la historia' (8 y 27 de diciembre). Junto a ellos también se celebrarán los de The Rapants, que estará en La lata de bombillas el 6 de febrero de 2026; el de White Coven, que actuará en la misma sala al día siguiente; y el de José Luis y Ramón Mirabet el 23 y 24 de enero también en La lata de bombillas.

Además, Yerai Cortés, una figura al alza del flamenco, actuará en el Teatro Principal de Zaragoza el 21 de enero. Un día después será el turno de María Pelaé en el mismo emplazamiento. El 23 de enero será el turno de José Mercé, un veterano de la escena que cuenta con un público fiel en la capital aragonesa. Kiko Veneno, que acaba de sacar un disco por sorpresa, abrirá su gira nacional por teatros en la capital aragonesa el 24 de enero y los cinco conciertos de Inverfest en el Teatro Principal se cerrarán con Zenet el 25 de enero.