La mirada tabú desgrana el cine S: "De repente se podía enseñar todo"

El festival internacional de cortometrajes La mirada tabú ha despegado esta semana con las primeras proyecciones de obras seleccionadas y este martes ha acogido la presentación de 'Exorcismo', el primer largometraje del productor, programador y archivista Alberto Sedano. El documental indaga en el breve pero explosivo periodo de la clasificación S, un territorio transgresor donde convivieron violencia, erotismo y política en plena Transición española.

“Me interesaba mucho contar la historia de la desintegración del franquismo y la transición a través de estas películas que habían sido tan populares en las taquillas y, sin embargo, tan denostadas en la historia oficial del cine español. Son películas que dicen mucho de una sociedad que había sufrido cuatro décadas de represión y censura y que, de repente, puede decirlo todo, enseñarlo todo”, ha explicado Sedano.

El documental cuenta con potentes intervenciones como la de Iggy Pop como narrador que para el director “aporta una textura inigualable, además de todo lo que representa del espíritu punk”. También cuenta con Gaspar Noé, “un auténtico erudito en cine español extraño” o Álex de la Iglesia “que creció viendo estas películas, y su punto de vista es muy interesante por su doble faceta de espectador y creador”.

"Comparto los postulados del festival"

Sobre su paso por La Mirada Tabú, Alberto Sedano ha asegurado que “comparto plenamente los postulados del festival. Espacios como este son hoy más necesarios que nunca para seguir garantizando una diversidad de miradas en el medio audiovisual y que siga existiendo un debate enriquecedor y positivo acerca de los límites de lo representable, lo que tiene un importante valor cultural y social”.

La programación ha continuado con 'Caja de resistencia', de Concha Barquero y Alejandro Alvarado, presentada también por Luis E. Parés, director de la Cineteca de Madrid. El documental fabula con los proyectos no realizados del cineasta Fernando Ruiz Vergara, autor del mítico y censurado Rocío, y propone una relectura contemporánea de la memoria, el archivo y los gestos de resistencia que sobreviven al paso del tiempo. En este sentido, Parés ha subrayado que “hay que revisitar las películas continuamente. Lo que propone 'Caja de Resistenci' es simplemente volver a empezar y volver a ver con otros ojos, los ojos de los años 80 y de los años 90, y dice mucho sobre nosotros. Caja de Resistencia, sobre todo, es un ejemplo de hasta qué punto estamos donde estamos gracias al sacrificio de muchas personas. Y Fernando Ruiz Vergara es un ejemplo especialmente doloroso, porque no ha sido reivindicado nunca. No quiso doblegarse ante el poder y ante la censura de la época, aunque eso le costase renunciar a su carrera cinematográfica”.

Estas sesiones forman parte del programa de preeventos con el que La mirada tabú está calentando motores antes de su inauguración oficial el próximo jueves 4 de diciembre, que tendrá lugar con el estreno en Zaragoza del documental 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine', del cineasta aragonés Gaizka Urresti, una de las presencias destacadas de esta edición.

Homenaje a Pere Portabella

Mañana miércoles 3 de diciembre, la Filmoteca acogerá el homenaje a Pere Portabella, con la presentación del libro 'Impugnar las normas', con la presencia de su autor Esteve Riambau, y el estreno en Zaragoza de la versión restaurada de 'Los golfos' (20.00 horas), que será presentada por el escritor, investigador cinematográfico y profesor de la Universidad de Zaragoza Luis Alegre. La jornada arrancará a las 18.00 horas con las proyecciones 'No compteu amb els dits' y 'Mudanza'.