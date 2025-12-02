Los Delinquentes celebrarán en Zaragoza los 25 años de su 'Sentimiento garrapatero'

Los Delinqüentes vuelven a los escenarios tras casi 15 años de ausencia con una gira que recorrerá gran parte de España, incluida Zaragoza, para celebrar el 25 aniversario de 'El sentimiento garrapatero que nos traen las flores', su disco debut y una obra esencial de la música popular contemporánea. El grupo interpretará el álbum al completo junto a muchos de los himnos que marcaron una época como 'La primavera trompetera', 'A la luz del Lorenzo' o 'El aire de la calle'.

La gira está constituida por nueve paradas, comenzando en abril con conciertos en el Palau Sant Jordi de Barcelona (10 abril), el Roig Arena de Valencia (17 abril) y el ya anunciado 'sold out' en el Movistar Arena de Madrid (24 abril). En mayo continuará en el CUBEC! de Bilbao (22 mayo) y en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza (29 mayo); en junio llegará al Espacio Norte de Murcia (12 de junio) y al Icónica Santalucía Sevilla Fest (14 de junio), para finalizar en julio tendrán lugar las dos últimas fechas, recalando en el Music Stadium de Cádiz (4 de julio) y en el Marenostrum de Fuengirola (25 de julio).

Recuerdo a Er Migue

La figura de Er Migue estará muy presente en esta gira única: su imagen y voz se proyectarán en una pantalla gigante sobre el escenario, cantando en sincronía con el resto de la banda. Una forma emocionante de rendir homenaje a quien fue el motor creativo y espiritual de la formación, junto a El Canijo de Jerez y Diego 'Ratón'.

Formados en Jerez de la Frontera a finales de los 90, Los Delinqüentes revolucionaron la música estatal con su fusión de flamenco festivo, rock, blues, reggae y funk, y una actitud irreverente y poética que los convirtió en un fenómeno imparable. Su legado sigue vivo no solo en sus discos, sino en toda una generación marcada por su “sentimiento garrapatero”.