El Moncayo Music Fest regresa este puente con Matazía, Mallazo o los Artistas del Gremio

El Moncayo Music Fest regresa, en San Martín del Moncayo, este puente de diciembre, del 5 al 7 de diciembre, con tres días de música en los que desfilarán grupos aragoneses como los moncaínos Matazía, los montisonenses Mallazo o los consolidados Artistas del Gremio, que celebran su vigésimo aniversario.

El cartel también incluye a Los del Chimbao, llegados desde Alcorisa (Teruel); a Las icónicas, con su 'punklore' -versiones punk del folklore- y la diversión asegurada con Cretino and the Cretiners, además del DJ residente Alvin, que acompañará de madrugada hasta el cierre.

Los encargados de abrir el festival el viernes 5, serán los niños del Campamento Musical de Entrambasaguas, celebrado en Lacasia de la música de Yeste, que harán la presentación mundial de un tema sorpresa grabado bajo la batuta de Sergio Lacasia.

Otro de los momentos destacados lo protagonizarán el sábado 6, los castellonenses Benito Kamela, uno de los grupos de rock nacionales con mayor repercusión en el panorama actual. Asimismo, estarán la Batucada Bloko u ke y La Chaminera, que en ambos casos realizarán talleres para disfrutar y aprender, seguidos de sendos conciertos que harán las delicias del respetable, cada uno en su estilo característico.

También de acceso libre será la actuación teatral de La Blasa y la Miguela y del rock de los legazpiarras The Velvet Bullet, que animarán el vermú matutino del sábado, y la tradicional Jam Sessión Modorra.

El domingo 7, los ilustradores Carlos Azagra y Encarna Revuelta presentarán su último libro 'Historias del Punk'. La noche será para Cretino and the Cretiners y Las icónicas que cederán el escenario a Artistas del Gremio.

El programa completo y las entradas están disponibles en la web del Moncayo Fest Music.

El Moncayo Music Fest es un festival independiente y autogestionado, que aboga por la promoción de la música en general y la defensa del mundo rural, entendiendo este tipo de eventos como un escaparate para la zona y un potencial dinamizador de población en la comarca.

Este año, con la novedad de la venta de pulseras colaborativas anticipadas, se han superado todas las expectativas y el aforo está completo desde hace varias semanas.