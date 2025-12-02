Muere de forma repentina el director de la Seminci, José Luis Cienfuegos

El mundo del cine español está de luto. El director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), José Luis Cienfuegos, ha muerto este martes de forma repentina a los 61 años.

José Luis Cienfuegos, nacido en Avilés en 1964 y durante 16 años director del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), falleció ayer en Madrid a los 60 años tras sufrir un accidente cerebrovascular. Referente del cine de autor y de los festivales en España, será despedido en un acto laico el jueves, a las 18.30 horas, en el tanatorio de Los Arenales, en Oviedo.

La noticia de su muerte la hizo pública la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), certamen del que era director desde 2023. El festival vallisoletano recuerda que Cienfuegos deja como legado "tres décadas consagradas a la dirección de algunos de los festivales más importantes de España” y subraya que la 70.ª edición de Seminci, celebrada este otoño, fue la culminación de esa trayectoria.

Del departamento de prensa al mando del FICX

Cienfuegos comenzó su trayectoria precisamente en el Festival de Gijón, en el departamento de prensa, antes de asumir la dirección del certamen en 1995. Durante sus 16 años al frente del FICX, “convirtió la cita asturiana en la puerta de entrada en nuestro país para los cineastas más arriesgados y estimulantes, impulsando las nuevas tendencias que surgían a nivel global” y prestando “especial atención al pasado fílmico”.

Bajo su batuta, el festival gijonés se consolidó como una referencia para el cine independiente y de autor, lo que situó a Gijón y a Asturias en el mapa internacional de las cinematografías alternativas. Muchos espectadores y profesionales identifican todavía hoy el nombre de Cienfuegos con la etapa de mayor proyección exterior del FICX. Fue artífice del gran salto del certamen.

Sevilla y Valladolid, otras paradas clave

Tras cerrar su etapa en Gijón, Cienfuegos asumió en 2012 la dirección del Festival de Sevilla, donde, según recuerda Seminci, convirtió el certamen andaluz “en punta de lanza para esos autores que estaban marcando el pulso del cine contemporáneo, reforzando sus lazos con la industria española y europea”.

En 2023 llegó a Valladolid, uno de los grandes "retos" de su carrera. En solo tres ediciones, “plasmó su sello inconfundible en la dirección, siendo fiel a la historia y el espíritu que han caracterizado Seminci, llevando además al festival a una necesaria renovación”. La organización destaca que la 70.ª edición fue “una de las más exitosas de la larga trayectoria del certamen”.

Una forma distinta de entender los festivales

La Seminci recalca que Cienfuegos transformó “radicalmente” la manera de hacer festivales en España, concibiéndolos como “lugares de diálogo y conocimiento a través de una programación ambiciosa y heterodoxa”, espacios “útiles y relevantes para la industria y los cineastas”, donde se establecen “puentes vibrantes entre los creadores y el público”.

Igualmente, desde el festival vallisoletano subrayan también su “mirada poliédrica”, que daba protagonismo no solo a directores y programadores, sino también a distribuidores, productores, crítica y medios de comunicación, actores que consideraba fundamentales para impulsar el cine de autor en nuestro país.

Luto en el cine asturiano

La muerte de José Luis Cienfuegos deja huérfano a un sector que en Asturias encontró en él a uno de sus grandes embajadores y altavoces. Desde su Avilés natal, pasando por Gijón y más tarde por Sevilla y Valladolid, el programador asturiano defendió siempre una idea de festival como lugar habitable, cercano al público, “en el que el cine se convertía en el pilar para la celebración de la cultura y de la vida”.

El jueves, en el tanatorio de Los Arenales de Oviedo, familia, amigos, personalidades del cine y representantes de los festivales que marcaron su vida se reunirán para darle el último adiós. Asturias despedirá así a uno de sus nombres clave en la proyección cultural de la región: José Luis Cienfuegos, el director que hizo del Festival Internacional de Cine de Gijón una ventana abierta al cine más libre y arriesgado.