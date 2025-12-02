Música
Rosalía conquista Buenos Aires entre rock, Bombonera y empanadas salteñas
La cantante española compartió una conversación literaria, visitó el estadio de Boca y preparó empanadas junto a chefs argentinos, mostrando su versatilidad en la capital argentina
Rosalía no pasó inadvertida por Buenos Aires desde que aterrizó el jueves por la noche. Su propósito no fue el ocultamiento porque hizo de todo: apenas llegó fue a ver un espectáculo de Cindy Cats. Compartió una conversación literaria con Mariana Enríquez en un bar histórico de la capital argentina y, como lo hicieron recientemente Noel Gallagher y Johnny Deep, estuvo en el estadio de Boca Juniors acompañada del cantante Trueno.
Y eso fue apenas el comienzo. Se sentó a conversar sobre Lux con el presentador televisivo Mario Pergolini y fue recibida por Charly García, el prócer de la música popular de este país, en un lujoso hotel de la ciudad. Se dejaron fotografiar sonrientes como parte de un encuentro afectivo y de estilos. Ella le regaló su flamante vinilo. "Para Charly, la leyenda. Con amor y admiración". Él correspondió con La hija de la lágrima, un disco de mediados de los noventa.
Sin embargo, la actividad que más llamó la atención en las redes sociales tuvo lugar en el lugar menos esperado: una cocina. Los chefs e influencers gastronómicos Ailu Tokman y su pareja Andrés Simón la invitaron a participar de una de las comidas tradicionales del norte argentino y luego extendidas por todo el territorio y más allá, al punto que se venden en numerosos locales de Barcelona: las empanadas. "¿Alguna vez te imaginaste a Rosalía haciendo Empanadas Salteñas? ", desafiaron los cocineros. Y ella se dispuso a preparar la masa, los condimentos y el famoso repulgue, que es el modo que se cierra cada empanada. "Tengo que aprender esto", se prometió la artista. La primera prueba no estuvo a la altura de las expectativas, pero Rosalía tuvo su revancha porque le salió muy bien. Se fue con la promesa de prepararlas en Bacelona a su familia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Confirmado un nuevo vuelo desde Zaragoza para el verano de 2026: billetes a 9 euros
- El BOE lo hace oficial: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras tras la nueva ordenanza vial
- Rubén Sellés, técnico del Real Zaragoza: 'Estamos muy lejos de ser un buen equipo, pero somos competitivos
- Alejandra Mastral, jugadora de baloncesto: 'En Estados Unidos me levantaba todos los días a las 6 para hacer pesas
- Alegría, sobre la manifestación del PP contra la corrupción del PSOE: 'Aún no les he visto manifestarse por la sanidad pública
- Los golpes de personalidad de Rubén Sellés en el Real Zaragoza y los jugadores que se parten la cara por él
- La autopista de peaje que pasará a ser gratuita en noviembre 2026... ¿solo en Aragón?
- El espectáculo de luces navideñas del Parque Grande, de nuevo en el centro de la polémica: 'Cobran entrada pero no pagan ni un euro