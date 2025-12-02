Cine
Un tribunal de Irán condena a un año de prisión al director de cine Jafar Panahi por rebeldía
El cineasta, quien ya recibió el Oso de Oro en la Berlinale de 2015 por la película 'Taxi Teherán', salió de Irán durante el mes de mayo tras tener prohibido hacerlo durante 15 años
Un tribunal de Irán ha condenado en rebeldía al director de cine Jafar Panahi por cargos de "propaganda contra el régimen", según ha confirmado uno de sus abogados, meses después de ser galardonado con la Palma de Oro en el Festival de Cannes por 'Un simple accidente'.
El abogado, Mostafá Nili, ha especificado en un mensaje en su cuenta en la red social X que un tribunal revolucionario ha impuesto además al destacado cineasta una prohibición de salir del país durante dos años, a pesar de que en la actualidad se encuentra en el extranjero, al tiempo que ha adelantado que presentarán una apelación a la sentencia.
Panahi, quien ya recibió el Oso de Oro en la Berlinale de 2015 por la película 'Taxi Teherán', salió de Irán durante el mes de mayo tras tener prohibido hacerlo durante 15 años y varios meses en prisión. Así, estas restricciones fueron levantadas después de que cumpliera su sentencia, durante la que mantuvo una huelga de hambre en la cárcel de Evin.
