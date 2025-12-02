'Turia' analiza la obra de Antonio Machado

La revista cultural 'Turia' publica en su nuevo número, que se distribuye este mes de diciembre en España y otros países, interesantes artículos inéditos protagonizados por grandes autores de la literatura contemporánea, así como textos originales de los mejores escritores de nuestros días. Por ejemplo, la sección dedicada a narrativa se inaugura con un importante anticipo editorial: las primeras páginas traducidas de 'Cruz del Sur. Tres vidas verdaderas e improbables', el último libro de Claudio Magris, gran escritor italiano y uno de los autores vivos más sobresalientes de las letras europeas.

En ese listado de valiosos nombres propios, hay que citar a escritores considerados auténticos clásicos del siglo XX como Antonio Machado, del que en este 2025 se ha venido celebrando el 150 aniversario de su nacimiento. La revista 'Turia', que ya le dedicara en 2012 un monográfico que se presentó en Soria y obtuvo una gran acogida, analiza ahora el pensamiento de Machado y lo hace a través de un artículo inédito elaborado por Enrique Andrés Ruiz bajo el descriptivo y revelador título de: “Alma y tristeza: el enigma de Antonio Machado”.

Artículo sobre su pensamiento

Sobre la fama y la vigencia de Machado, se afirma en 'Turia': “Hoy su nombre está institucionalizado a un nivel, digamos, turístico, pero al mismo tiempo los significados de su obra quizá sean ya incomprensibles para la mayoría. El mayor delito en nuestro socializado y mecanizado mundo cultural —el de lesa actualidad— se mantiene sobre él. Y se mantendrá siempre, porque Antonio Machado no fue actual ni en su tiempo, salvados los episodios juveniles. Su tiempo no era el Tiempo, médula y clave de su pensamiento y su poesía. Y este nada tenía que ver con la grosera modalidad del tiempo únicamente vigente hoy, en la que, resumiendo, el antes es entendido como obsolescencia y el ahora como innovación (o, como dice la superstición continuamente invocada por los políticos: «retroceder o avanzar»). El propio poeta estableció su distancia con este tiempo instituido en el famoso «Poema de un día»: «Pero ¿tu hora es la mía? / ¿Tu tiempo, reloj, el mío?».