Almozandia Teatro invita a viajar al Oeste con ‘A Ton Town West’ en el Teatro del Mercado

El Teatro del Mercado de Zaragoza tiene durante este puente un plan para niños (y no tanto): a su escenario llega Almozandia Teatro con ‘A Ton Town West’, un espectáculo que hará viajaral público hasta un Lejano Oeste que nos pilla muy de cerca. Acompañados de personajes excéntricos que cumplen con todos los clichés del género, realizarán un viaje a un pueblo reseco en el que todavía resisten el sheriff, el alcalde, el predicador y la señora Winifred.

Inspirado en el spaghetti western y dirigido a un público familiar, la obra juega con los códigos del género para hablar de temas actuales, como la despoblación rural, la sequía o la sostenibilidad. Eso sin olvidar otros atemporales, como la importancia de cuidar la tierra, las raíces, el entorno y a la gente que en ellas vive. Aunque se trata de asuntos profundos y esenciales, el humor no falta: a través de la parodia se busca concienciar sobre los desafíos a los que se enfrentan territorios olvidados como la España vaciada, poniendo en valor su riqueza, su potencial y, sobre todo, a sus habitantes.

Colaboración del público

El alcalde de A Ton Town West dará la bienvenida al público llegado hasta su pueblo, que enciende la chispa de sus habitantes. Hasta allí también se acercará un vendedor ambulante, una banda de forajidos y una misteriosa mujer embarazada. Pero para que el agua y la vida vuelvan al pueblo, será necesaria la colaboración de todo el mundo, también de los vecinos indios e incluso del público. No faltarán tampoco los duelos, aunque en esta ocasión los revólveres se conviertan en carraclas, ni la música y a danza.

Al frente de la obra está Kike Lera, quien además de dirigir se ha encargado del espacio sonoro y de las letras de las canciones, en este último caso acompañado de Daniel Tejero, autor igualmente del guion y uno de los intérpretes de la obra. Junto a él estaránen el escenario Eva Lago, Gema Cruz y Óscar Sánchez.

De la calle al teatro

El espectáculo, que llega por primera vez a un teatro tras su estreno como espectáculo de calle las pasadas Fiestas del Pilar, cuenta con una cuidada escenografía que trasladará al público a uno de esos pueblos semiabandonados de las películas del Oeste. Diseñado por Manolo Pellicer, está elaborada de madera y telas, con un aspecto polvoriento. No pueden faltar el típico ‘saloon’ ni un banco siempre pendiente de la llegada de ladrones, además de la casa del alcalde. El vestuario ahonda en la impresión de haber viajado en el tiempo y en el espacio.Elaborado por RaquelPoblador, de Obsidiana Atelier, muestra la personalidad de cada uno de los personajes, pero también su situación y su historia. Así, en varios casos se ha envejecido con parches, deshilachados o manchas,que dan un mayor realismo.

Las sesiones entre el jueves y el domingo comenzarán a las 19.00 horas, mientras que la del lunes 8 de diciembre se adelantará a las 18.00 horas. Las entradas tienen un precio de 10 euros, con bonificación para la función de este jueves.