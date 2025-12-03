b vocal celebra sus 30 años en la música en Viena

El próximo 3 de diciembre el Theater am Spittelberg de Viena acogerá –ya con el cartel colgado de entradas agotadas– al grupo b vocal, formación artística española de Zaragoza, acostumbrada a subirse a los teatros de grandes capitales del mundo como Madrid, Seúl, Pekín o Nueva York.

Fundado en Zaragoza en 1995, en estos treinta años de trayectoria se han convertido en una gran referencia internacional de la música a cappella, es decir música creada sin apoyo instrumental alguno. Paralelamente este estilo artístico se ha popularizado en los últimos años de la mano de las redes sociales y formatos comerciales varios, alcanzando una relevante notoriedad.

Pioneros de un estilo

Y es que es que estos cinco virtuosos vocalistas españoles procedentes de la ciudad de Zaragoza fueron pioneros en sus inicios de un estilo que poco a poco ha ido adquiriendo fuerza en el circuito artístico internacional. Surgieron cuando apenas existían formacio-nes de sus características, y tras asentarse profesionalmente en España consiguieron dar el gran salto irrumpiendo con fuerza en los circuitos artísticos de todo el mundo y a lo largo de estas tres décadas han obtenido un total de diez premios internacionales a su trabajo: dos en Europa (Graz, Austria 2006), cinco en Estados Unidos (tres en Nueva York y dos en San Francisco, 2010), uno en Italia (Treviso, 2020) y dos en Rusia (Moscú, 2021 y 2022).

En su trayectoria ya acumulan 4.000 conciertos, 40 giras internacionales, contabilizando más de 1.500.000 espectadores en sus diversos espectáculos, unas cifras que confirman una firme salud artística que actualmente les permite llenar todas sus funciones en el Teatro Serrano de Madrid, además de girar por toda España y mantener una intensa agenda internacional.

Teatro de las Esquinas de Zaragoza

La cita internacional del día 3 de diciembre en Viena es el preámbulo de otro momento artístico muy especial, porque b vocal quiere ofrecer a su público más fiel, el de su casa, Zaragoza, uno de los espectáculos navideños que más alegrías y éxitos les ha proporcionado: 'A cappella Christmas'. La cita será los próximos días 19, 20 y 21 de diciembre en el Teatro de las Esquinas.

En total realizarán seis funciones (dos funciones diarias) de este espectáculo en el que desvelarán con mucho humor los misterios de la Navidad interpretando a cinco voces clásicos de estas fechas como el 'Tamborilero', 'White Christmas', 'Adeste Fideles' o el 'Burrito Sabanero', sumados a otros grandes éxitos de la historia de la música en un espec-táculo para todos los públicos que ya ha triunfado en medio mundo y que este año vuelve a casa por Navidad.