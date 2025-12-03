El futuro de la música aragonesa tiene nombre de rock: "La música se ha convertido en mi forma de entender el presente cuando nada parece estable”

La artista aragonesa Lucía Quintana, más conocida como Eli Lovis en la escena artística, lo tiene muy claro. No en vano, con tan solo 21 años, la cantante y compositora zaragozana se prepara para iniciar una nueva etapa musical con su primer álbum de estudio, 'Gestión de un futuro incierto', un trabajo en desarrollo que marca un giro decisivo hacia el rock.

Una aventura que, además, no emprende en solitario. La cantante cuenta con el apoyo de Nacho Atmósfera, productor del disco y una figura clave en la historia de la música aragonesa que ha formado parte de la trayectoria de algunas míticas bandas de la tierra como Los Niños de Brasil o Las Novias.

Hace tan solo uno días, salía a la luz en todas las plataformas -Spotify, Apple Music o YouTube, entre otras- y también en formato físico -CD y USB- 'Gestión de un futuro incierto', su primer álbum de estudio, aunque segundo proyecto tras el autoeditado Los famosos 18, que lanzó en el año 2023. Y para celebrarlo, la artista ofrecerá un concierto gratuito el próximo sábado, 6 de diciembre, en el mítico Rock & Blues de la capital aragonesa, a partir de las 21.00 horas, donde presentará el nuevo repertorio y una selección de versiones, así como su renovada puesta en escena.

Eli Lovis presenta un nuevo trabajo discográfico. / EL PERIÓDICO

Sobre el escenario la acompañarán el resto de integrantes de su banda, formada por David Arana (batería), Diego Santamaría (bajo), Iván Lafosa (teclado y coros) y Manuel Morato (guitarra). Juntos ofrecerán un directo vibrante con una mezcla de crudeza emocional y energía rock. Será una oportunidad única para descubrir en primicia parte del nuevo disco y una selección revisada de sus temas anteriores.

Rock alternativo, pop y metáforas

Considerada una de las voces emergentes más personales de la escena aragonesa, Eli Lovis combina rock alternativo, pop y letras intensas cargadas de metáforas. “Una de las cosas que más ilusión me está haciendo dentro de todo este vertiginoso proceso tiene que ver con los mensajes que estoy recibiendo sobre mi voz y mi estilo, que dicen que es completamente diferente a lo que se ha escuchado hasta ahora”, admite la joven.

La portada del disco de Eli Lovis, diseñada por ella misma. / EL PERIÓDICO

Un estilo que precisamente ha desarrollado desde su adolescencia y cuyas bases apuntaló en su primer proyecto, mucho más íntimo, y el cual define como un proceso de “experimentación y búsqueda personal”. Este, en cambio, supone “una evolución que me ha acercado al mundo del rock, que se ha convertido en la mejor forma que tengo para expresarme, algo que no había podido sentir hasta ahora”, señala.

“He escuchado rock desde que tengo uso de razón, con referentes como Queen, Nirvana, Extremoduro… y esto ha provocado en mí la necesidad de aprender a utilizar este lenguaje, desde una rabia que me permite comunicar cientos de mensajes al ritmo de la música”, confiesa, emocionada.

"Más madura y eléctrica"

Tras finalizar su primera gira por territorio nacional, 'Eli Lovis Tour 2024', con la cual viajó a Valencia, La Rioja, Navarra, y también Huesca o Zaragoza, la joven artista anunció una pausa pública para centrarse en su segundo trabajo. Ahora vuelve con una propuesta, en sus propias palabras, “más madura, eléctrica y emocional”, nacida de un proceso terapéutico sobre la incertidumbre del futuro. Un mensaje muy arraigado entre la juventud actual: “Creo que es un sentimiento común entre la gente de mi generación”.

“Este disco ha supuesto para mí todo un ejercicio de gestión emocional. La música se ha convertido en mi forma de entender el presente cuando nada parece estable”, señala la vocalista.