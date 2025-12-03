Gaizka Urresti, nominado a los Forqué: "Los jóvenes de ahora alucinan al ver las películas de Eloy de la Iglesia"

Uno de los máximos exponentes del cine quinqui, director maldito y cronista de los bajos fondos durante los primeros años de la democracia, Eloy de la Iglesia ha pasado a la historia del cine español como uno de los realizadores más transgresores de todos los tiempos. Su mayor popularidad llegó con películas como 'El pico' (1983) o 'La estanquera de Vallecas' (1987), pero su cine fue mucho más allá. De hecho, en los años 70 también logró una gran repercusión con filmes turbadores y polémicos ('El techo de cristal', 'La criatura' o 'El diputado') que acabaron convirtiéndole en un cineasta de culto. El realizador y productor Gaizka Urresti, afincado desde hace años en Zaragoza, ha decidido ahora explorar la vida y la obra del controvertido director vasco en 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine'.

El documental, que está nominado a los Premios Forqué, se proyecta este jueves en la Filmoteca (19.00 horas, entrada libre) en el marco de la inauguración oficial del Festival La Mirada Tabú. Será la primera vez que la película se vea en Zaragoza, como paso previo a su llegada a los cines a finales de este mes.

«Estamos muy satisfechos del recorrido que está teniendo el documental. Lo presentamos en septiembre en el Festival de San Sebastián y desde entonces el 'feedback' está siendo muy bueno», destaca Urresti, que reconoce que uno de los objetivos del filme era «volver a poner el cine de Eloy en primer término».

Según los mensajes que les llegan, lo están consiguiendo: «Muchos jóvenes nos dicen que han alucinado al ver las películas de Eloy y casi ni se creen que pudiera estrenarlas en esos años. Y no les falta razón, porque ahora nadie finaciaría títulos como 'La criatura' o 'El sacerdote'».

Eloy de la Iglesia. / s.e.

El primer contacto de Urresti con el cine de Eloy de la Iglesia se produjo a principios de los 80 en un videoclub de Portugalete, su localidad natal. «Eran películas que llamaban mucho la atención. Las imágenes que incluía, con esos picos de heroína o esos desnudos integrales, eran muy turbadoras. Y encima tuvo mucho éxito de taquilla en esos años, algo que creo que era buscado por su parte. Él no quería hacer un cine intelectual o simbólico porque aspiraba a transformar la sociedad mostrando su parte más oscura y esa realidad incómoda», indica Urresti, que recuerda que el realizador era miembro del Partido Comunista de España.

La semilla del documental

Pese a la admiración por su cine, el germen del documental no partió de Urresti. La semilla la plantó poco despúes de la muerte de De la Iglesia (en 2006) Oihana Olea, sobrina de Pedro Olea y productores ambos de 'Los novios búlgaros', la última película del cineasta vasco. «Llevaba mucho tiempo intentando impulsarlo pero no conseguía financiación. Hace tres años, el proyecto entró en una convocatoria de TVE y ya pudimos sacarlo adelante», explica Urresti, que coproduce el filme.

Como no podía ser de otra forma, el documental también se sumerge en la vida del director vasco, tan cruda o más que sus películas. Igual que los protagonistas de varios de sus largometrajes, De la Iglesia acabó cayendo en la heroína metiéndose en un pozo muy oscuro. «Acabó casi en la indigencia y sobreviviendo gracias a la ayuda de algunos amigos y familiares», apunta Urresti.

El realizador vasco cayó en la adicción junto a su pareja de entonces y actor fetiche: José Luis Manzano, al que llevó al estrellato gracias a películas como 'Navajeros' (1980), 'El pico' o 'La estanquera de Vallecas'. «Toda esa relación se cuenta en el documental porque no podíamos pasar de puntillas, pero se hace de una forma elegante y respetuosa», señala Urresti, que recuerda que Manzano falleció en 1992 a causa de la heroína.

Por cierto, esa relación entre el director y el actor fue abordada en 2017 por el zaragozano Eduardo Fuembuena en su libro 'Lejos de aquí'. El autor aparece como entrevistado en el documental de Urresti junto al también aragonés Alejo Lorén, que participó en varias películas de De la Iglesia. No es el único vínculo aragonés con el filme, ya que la turolense Carmen Cañada es la responsable de la música y el sonido. José Sacristán o Fernando Guillén Cuervo son otros de los rostros conocidos que aparecen como entrevistados en el largometraje.

Cartel de la película 'Navajeros'. / s.e.

El documental, que aún adquiere mayor interés gracias al contexto histórico en el que se desarrolla, será uno de los nominados en la gala de los Premios Forqué del próximo 13 de diciembre. De esta forma, Urresti vuelve a estar presente en unos galardones y una categoría que ya ganó en 2022 con Labordeta, un hombre sin más. «Está igual de difícil que ese año, porque los competidores también son muy duros. A ver si todo acaba igual», confía Urresti, que en 2013 se llevó el Goya a mejor corto con Abstenerse agencias. Eloy de la Iglesia, adicto al cine compite en estos Forqué con Tardes de Soledad, Flores para Antonio y 2025. Todos somos Gaza.