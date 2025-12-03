La Feria de Artesanía de Zaragoza se reduce a la mitad y cambia de escenario

La Cámara de Comercio de Zaragoza será la sede desde este jueves hasta el lunes 8 de diciembre de la XLII Feria de Artesania de Navidad de Aragón. Este año, la muestra, organizada por la Asociación de Artesanos de Aragón que cuenta con la colaboración del Gobierno de Aragón, queda reducida a la mitad de días y no será la única novedad.

En ella, participan más de 35 artesanos ofreciendo productos que van desde joyería y cerámica hasta cuero y textil “en una cita con una larga tradición para los profesionales del territorio que supone un espaldarazo para las ventas en una de las épocas más importantes del año”, aseguran. La inauguración de la feria, que se celebra este jueves a las 11.00 horas, contará con la presencia de la directora general de Pymes y Autónomos, Ana Sanz, que acompañará a la presidenta de la asociación, Alejandra Castro; y Laura Prada, directora de la Fundación Caja Rural de Aragón.

Polémica con la sede

La segunda novedad, no exenta de polémica, es que la feria se traslada de sede, de la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza (donde el año pasado llegaron a participar 85 estands) se traslada a la Cámara de Comercio y solo habrá 35 participantes. Según varios artesanos consultados por este diario, el cambio viene derivado por dos aspectos, primero, por la reducción de la ayuda del Gobierno de Aragón que alega estar en prórroga presupuestaria para no poder aportar la subvención nominativa y, por otro, porque el ayuntamiento, según aseguran, no ha accedido a rebajar el alquiler de la sala Multiusos. La feria ha llegado a contar con más de 20.000 vistantes en pasadas ediciones.

El cartel de la XLII Feria de Artesanía Aragonesa. / EL PERIÓDICO

En los cuatro días de duración de la Feria de Navidad, los visitantes “tendrán la oportunidad de disfrutar de una amplia variedad de productos artesanales y conocer de primera mano las técnicas y procesos que dan vida a cada pieza”, explican desde la organización.

Precio y horario de apertura

La Feria de Artesanía Aragonesa tiene un precio de 1 euro, con entrada gratuita para personas jubiladas, menores de 12 años y personas con grado de discapacidad igual o superior al 50%.

La muestra estará abierta en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, excepto el día de la apertura que solo abre en horario de tarde.

Colaboración con el Gobierno de Aragón

La colaboración con la Feria de Navidad se enmarca dentro del apoyo al sector artesano por parte del Gobierno de Aragón a través del Programa de Modernización, Innovación y Mejora de la Competitividad de la Artesanía Aragonesa (MIMA) que fue aprobado el pasado miércoles en Consejo de Gobierno. Un programa elaborado por las Cámaras de Comercio de la comunidad dentro del Plan Cameral de Competitividad.

El programa MIMA consta de 24 líneas de actuación diferentes a desarrollar en los próximos cuatro años. La primera ha sido la creación de la marca de calidad de la artesanía aragonesa llamada Aragón a Mano. Dicha enseña distinguirá a los profesionales del territorio que de manera profesional ejerzan alguno de los oficios reconocidos en Aragón y a sus productos, elaborados mediante técnicas artesanales y cumpliendo los estándares de calidad. Unos requisitos que están en proceso de regulación.

Además de esta marca, el programa MIMA pondrá en marcha una web para agrupar a los artesanos adheridos, se pontenciará el Centro de Artesanía como nodo del sector o se pondrán en marcha ferias, rutas o semanas temáticas.