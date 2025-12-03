La librería Cálamo desvela sus 15 candidatos para ser el libro del año

La librería Cálamo de Zaragoza ya ha desvelado los quince candidatos para ser elegido Libro del año en la vigésimo quinta edición de sus premios cuya gala se celebrará el próximo 27 de febrero de 2026 en un lugar y hora por anunciar.

“Somos conscientes de que toda elección es injusta de raíz. ¡Cuántos buenos libros no habremos leído o habrán pasado en silencio por nuestras estanterías!”, afirman desde la librería, que explican cuál es el sentido de los galardones: “Pretendemos que los premios sean una invitación a la lectura, al debate y, por qué no, a la sana irreverencia literaria. El Premio Cálamo al Libro del año 2025 es elegido por votación popular. Los premios Otra Mirada y Extraordinario son otorgados directamente por el equipo de la librería”, aseguran.

Los elegidos

Entre los quince candidatos que pueden votar los propios lectores de la librería ha variedad tanto de géneros como de autores y sus nacionalidades. Los libros seleccionados preseleccionados por los gestores de la librería son los siguientes: ‘Comerás flores’, de Lucía Solla Sobral; ‘Crisálida’, de Fernando Navarro; ‘Cuando comenzó el dilencio’, de Jesse Ball; ‘El ataque de las cabras’, de Laura Chivite; ‘El buen mal’, de Samanta Schweblin; ‘El volumen del tiempo II’, de Solvej Balle; ‘Empujar el sol’, de Dioni Porta; ‘Fantástica historia de amor’, de Sophie Divry; ‘Franco y yo’, de Jesús Ruiz Mantilla; ‘Lengua viva’, de Polina Panassenko, ‘Mambo’, de Alejandro Moffat; ‘Mandinga’, de Luciana de Mello; ‘Orbital’, de Samantha Harvey; ‘Por voluntad propia’, de Mathilde Forget; ‘Una belleza terrible’, de Edurne Portela y José Ovejero; y ‘Un cuento de hadas alemán’, de Dinçer Güçyeter.

Durante el mes de diciembre y los primeros días de enero de 2026, los lectores podrán votar en la web de la librería o en la urna dispuesta a tal efecto en Cálamo. El resultado será hecho público el jueves 13 de enero de 2026.