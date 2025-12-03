La mirada tabú proyecta las escenas censuradas de 'Los golfos', de Carlos Saura

El festival de cortometrajes La mirada tabú ha rendido homenaje este miércoles al cine de Pere Portabella y su legado como productor y realizador. La Filmoteca de Zaragoza ha sido el escenario de la presentación y firma del libro 'Impugnar las normas', de Esteve Riambau, así como del estreno de la versión restaurada por Filmoteca Española de 'Los golfos', de Carlos Saura y producida por Portabella.

“Pere Portabella es una figura crucial no solo en el cine español, sino también por sus incursiones en la política y el arte. Arrancó su carrera como productor de tres películas tan emblemáticas como ‘Los golfos’ (el debut de Carlos Saura), ‘El cochecito’ (el tercer filme español de Marco Ferreri) y ‘Viridiana’ (Luis Buñuel), única Palma de Oro española en la historia del festival de Cannes”, ha comentado Riambau. “Su trayectoria como realizador de un cine no narrativo que explora nuevos lenguajes atraviesa el contexto de la Escuela de Barcelona en los sesenta, el cine militante en los 70 y su regreso en los 90 convertido en un ‘cineasta de museo’, con retrospectivas en los centros de arte más importantes del mundo”, ha añadido.

La tarde ha comenzado con la proyección de los cortometrajes 'No compteu amb els dits' y 'Mudanza', ambos de Portabella, y ha continuado con la presentación de 'Impugnar las normas'. “Esta fue una de sus consignas, el leitmotiv que ha regido toda su vida, tanto en el ámbito cinematográfico como en el político. No tuve dudas en titular así su antología de textos y él lo suscribió con entusiasmo”, ha explicado el autor. Riambau, a su paso por Zaragoza, ha reivindicado el legado de Portabella, tanto en el cine como en la política: “Se comprometió políticamente durante el franquismo, en la construcción de las nuevas instituciones de la democracia y abrió nuevos frentes tras la caída del muro de Berlín. Lo que caracteriza su cine no es que el tema de sus películas sea político (aunque a veces lo es) sino que filma políticamente. ‘Cuadecuc Vampir’, una película filmada durante el rodaje de una versión convencional de ‘Drácula’, es profundamente política por lo que tiene de subversión de los códigos, en este caso, el cine de terror”.

'Los golfos' restaurada

La citada 'Los golfos' ha sido coprotagonista de la tarde, proyectada en su versión restaurada e introducida por Luis Alegre, escritor, investigador cinematográfico y profesor de la Universidad de Zaragoza. “Fue el primer largometraje de Carlos Saura, rodado en 1959 y estrenado en 1960. La película pasó por el Festival de Cannes en una versión que, cuando se estrenó en España, la censura mutiló y quitó unos 10 minutos. Lo que ha hecho Filmoteca España es recuperar buena parte de ese metraje, lo que se ve esta tarde en Zaragoza es lo más parecido a lo que Saura presentó en Cannes en 1960”, ha detallado Alegre.

“Es un retrato estupendo del Madrid suburbial en un tono que recuerda a la 'nouvelle vague', que entonces estaba empezando, pero también tiene ecos del neorrealismo italiano y del Luis Buñuel de ‘Los olvidados’. Es la historia de unos delincuentes que se confabulan para que uno de ellos alcance su sueño de ser torero, ejemplo de realismo crítico que chocaba con el régimen franquista y sus ganas de presentar una España de postal”, ha ahondado el experto.