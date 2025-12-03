La película que despertó a una generación regresa a los cines 40 años después: dónde verla

Podría haber sido un éxito más de Steven Spielberg pero este, atareado con otras producciones tamibén exitosas, le cedió la idea del proyecto y la historia a Richard Donner, que se puso así al frente de un rodaje que se realizó en 1984 para estrenar la película un año después. El resto es historia del cine y de toda una generación de adolescentes que creció y despertó su ansia de aventuras en las salas de cine de todo el mundo.

La película que relata el viaje de un grupo de niños amigos en busca de un tesoro perdido, se ha convertido en una película de culto de los años 80. 'Los Goonies' vuelve a la cartelera para conmemorar su 40 aniversario y lo hará en un fin de semana muy especial, del 12 al 14 de diciembre (cuando se cumplen las cuatro décadas exactas desde que llegara a los cines en muchos países).

Así lo han anunciados los cines Palafox y Aragonia que no descartan que haya más sesiones próximamente. En la película, Mikey es un niño de trece años que junto con su hermano mayor y sus amigos forman un grupo que se hacen llamar los Goonies. Un día deciden subir al desván de su casa, donde su padre guarda antigüedades. Allí encuentran el mapa de un tesoro perdido que data del siglo XVII, de la época de los piratas, y deciden salir a buscarlo repletos de espíritu aventurero.

El rodaje principal de la película comenzó el 22 de octubre de 1984 y duró cinco meses. Richard Donner filmó la película siguiendo el orden cronológico. Lo hizo para que eso ayudase a los jóvenes actores. Quiso también que los actores improvisaran mucho El barco pirata de la película fue construido a escala real. Al terminar el rodaje, ese barco fue ofrecido a quien le pudiera interesar. Sin embargo, a pesar de ser uno de los elementos más famosos de la película, nadie mostró interés al respecto, cosa que fue inesperada, por lo que acabó siendo desmontado