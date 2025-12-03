Procura cierra el ciclo De tomo y lomo con un conversatorio entre Jazmín Beirak y Judith Prat

La asociación Procura, que reúne a los profesionales de la cultura de Aragón, clausura su ciclo De tomo y lomo: conversatorios en torno a la cultura y la vida con un último encuentro que se celebrará el jueves 4 de diciembre a las 19.00 horas en el Salón Antiguo de Plenos de la Diputación Provincial de Zaragoza, situado en la calle Cinco de Marzo, 8. Este cierre de ciclo reunirá a la escritora y especialista en políticas culturales Jazmín Beirak y a la fotógrafa Judith Prat, quienes conversarán en torno al ensayo 'Cultura ingobernable,' una obra que invita a repensar la cultura como una práctica viva, comunitaria y profundamente política.

Jazmín Beirak, licenciada en Historia y Teoría del Arte, ha desarrollado su trayectoria en instituciones como el Museo de la Biblioteca Nacional de España, donde trabajó en proyectos de comisariado, didáctica y gestión cultural. Participó en investigaciones vinculadas al Museo Reina Sofía y, desde 2024, es directora general de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura. En 'Cultura ingobernable' defiende una concepción de la cultura alejada de los marcos de consumo y más cercana a lo colectivo, lo cotidiano y lo transformador.

La fotógrafa documental aragonesa Judith Prat, nacida en Altorricón (Huesca), ha construido una reconocida trayectoria internacional abordando temas como la violencia de género, los conflictos armados, los derechos humanos o las memorias invisibilizadas. Su trabajo ha sido premiado en certámenes como los International Photography Awards (EEUU), el Prix de la Photographie Paris o el Photofest Award de México.

Derechos culturales

La conversación entre Beirak y Prat permitirá abordar las ideas centrales del libro desde un diálogo en el que convergen teoría, práctica cultural, derechos ciudadanos y creación artística. Este encuentro, último de los cuatro que han dado forma al ciclo De tomo y lomo a lo largo de 2025 y en el que han participado Jaron Rowan, Nando Cruz y Andrea de Pascual, culmina una propuesta de Procura concebida para abrir espacios de reflexión pública en torno a los derechos culturales, los modelos institucionales, la necesidad de repensar las políticas culturales y el papel de la cultura en la vida democrática.

Los conversatorios han contado con la colaboración de Librería Antígona, La Lata de Bombillas, el Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Diputación Provincial de Zaragoza y la Galería Antonia Puyó. La imagen gráfica del ciclo ha sido realizada por el estudio creativo zaragozano Detalier.