Bisbal demostrará este viernes en Zaragoza que 'Todo es posible en Navidad': su 'Ave María' y 'El burrito sabanero', juntos en el Príncipe Felipe

David Bisbal no podría haber elegido un mejor título para su nueva gira. Y es que no todos los días se puede ver al cantante almeriense interpretando en un mismo concierto su 'Ave María' y su 'Bulería' junto a villancicos emblemáticos como 'El burriro sabanero' o 'Los peces en el río'. Eso es precisamente lo que sucederá este viernes en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, que a partir de las 20.00 horas acogerá su espectáculo 'Todo es posible en Navidad'.

La gira, que arrancó el pasado 15 de noviembre en Almería, ya ha visitado Sevilla y Bilbao y en los próximos días parará en Valencia, Málaga y Madrid para finalizar el 23 de diciembre en Barcelona. Este viernes desembarca en la capital aragonesa con prácticamente todas las entradas vendidas y un Príncipe Felipe que se llenará de espíritu navideño.

La semilla del nuevo espectáculo de Bisbal comenzó a germinar en noviembre de 2024, cuando publicó el álbum 'Todo es posible en Navidad', que se convirtió rápidamente en uno de los discos más vendidos del país. En él, revisitaba villancicos españoles emblemáticos, así como una versión del 'Jingle Bell Rock' o una reinterpretación del clásico de Elvis Presley, 'Siempre te recordaré'.

Con esta gira, Bisbal consolida el camino iniciado el año pasado y se adentra en un terreno donde tradicionalmente han destacado figuras internacionales como Mariah Carey, Michael Bublé o el mismísimo Frank Sinatra.

En esta nueva gira, en la que también interpreta sus grandes éxitos, Bisbal se hace acompañar de más de 15 músicos, entre ellos su banda habitual y miembros de la Orquesta OCAL de Almería, lo que aporta al espectáculo un sonido más sinfónico. Las entradas más baratas para el concierto de Zaragoza partían de los 55 euros.