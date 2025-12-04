Bunbury celebra los 35 años de un disco clave en Héroes del silencio: "Marcó una época"
El músico aragonés recuerda lo que supuso aquel trabajo discográfico para la banda
Justo hoy hace tres décadas y medio que vio la luz el que era el segundo álbum de Héroes del silencio, 'Senderos de traición', cuya producción corrió a cargo de Phil Manzanera. Después de la irrupción en escena de la banda aragonesa este disco había ser el de su despunte definitivo y consolidación.
Por eso, Enrique Bunbury, el vocalista de la mítica banda, ha querido recordar la efeméride en sus redes sociales y celebrar la fecha de un modo especial con una frase definitoria de lo que significó aquel trabajo: "Un disco que marcó una época, definió un sonido y continúa dejando huella tres décadas y media después".
Un mensaje que no deja de acumular 'me gustas' por parte de sus seguidores que, además, están comentando cuál es su canción favorita del álbum entre las que hay una ganadora de momento, 'Con nombre de guerra'.
Primer número uno en España
Con este álbum, los aragoneses consiguieron su primer número uno en España y consiguió entrar en las listas de ventas en Alemania, un país que, a partir de entonces, sería muy importante para su carrera y el principio de una carrera internacional. Con respecto al disco, destaca la fusión de sonidos entre rock gótico, pop y hard rock.
'Senderos de traición' incluye canciones como 'Entre dos tierras', Maldito duende', la comentada 'Con nombre de guerra' y 'La carta, hasta un total de 12 canciones. Años después, Bunbury consideró esta etapa la cumbre de Héroes del silencio, su momento de oro. Como curiosidad, en la larga dira de presentación de este disco, el grupo conoció a Alan Boguslavsky, quien posteriormente pasó a acompañar a la banda.
