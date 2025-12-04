La DPZ rinde homenaje a Ramón Borobia, fundador de la banda de la institución, con un libro y dos conciertos

La Diputación de Zaragoza rinde homenaje al compositor y organista Ramón Borobia Cetina, fundador de la Banda del Hogar Pignatelli, actual Banda Provincial de la Diputación de Zaragoza, coincidiendo con el 150 aniversario de su nacimiento. Para conmemorar esta efeméride, la institución provincial ha organizado diferentes actividades que se desarrollarán entre el 9 y el 13 de diciembre.

La Diputación de Zaragoza reconocerá el legado musical del gran compositor, profesor y organista zaragozano ligado con la institución durante casi 50 años con la edición de un libro de dos tomos en el que se han recopilado 35 de sus partituras así como recuerdos y fotografías. Ha sido editado por la Institución Fernando el Católico de la Diputación de Zaragoza y es obra de Alfredo Collado y Francisco Martínez.

'35 partituras del maestro Borobia del Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza' será presentado el martes, 9 de diciembre, a las 19.00 en el antiguo salón de plenos de la Diputación de Zaragoza (entrada por calle de Marzo, 8). La presentación estará presidida por la vicepresidenta de la DPZ, Teresa Ladrero, y en ella intervendrán un representante de la familia Borobia, los autores del libro, Francisco Martínez y Alfredo Collado, y el director de la IFC, Carlos Forcadell.

Además, también se han organizado dos conciertos en los que podrán disfrutarse muchas de las obras de uno de los músicos más importantes de Aragón. El primero de ellos tendrá lugar el jueves 11 de diciembre a cargo del Grupo instrumental de la Diputación de Zaragoza. Será a las 19.00 en el antiguo salón de plenos de la DPZ (entrada por calle de Marzo, 8). El segundo se celebrará el sábado 13 de diciembre en la iglesia de Santa Isabel de Portugal a las 19.00 a cargo de la Banda de música de la Sierra de Algairén. Tanto la presentación del libro como los conciertos son de acceso libre hasta completar el aforo y la apertura de puertas se realizará 30 minutos antes de cada actuación.

La vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza, Teresa Ladrero, ha destacado en la presentación de los actos con los que la institución provincial rinde homenaje a Ramón Borobia que se trata de “difundir su legado” musical coincidiendo con el 150 aniversario de su nacimiento. Fundador de la banda del Hogar Pignatelli, actualmente la banda provincial de la Diputación de Zaeagoza, "es uno de los músicos más importantes que ha dado Aragón" y se trata de "reconocer su legado musical de gran compositor, profesor y organista zaragozano".

El director de la Institución Fernando el Católico, Carlos Forcadell ha reconocido que para esta institución “es una satisfacción” haber editado el libro al tiempo que ha resaltado que la IFC “puede tener el legítimo orgullo” de ser depositaria de una parte importante del patrimonio musical aragonés.

Reconstrucción de todas sus piezas

Uno de los autores del libro, Francisco Martínez, ha explicado que el libro cuenta con 35 partituras así como una introducción de quién fue Ramón Borobia, incluyendo una biografía “rica y extensa” de una persona “clave” del panorama musical de la primera parte del siglo XX, en la que se refleja su faceta humana y profesional, incluyendo su actividad como director de la banda provincial y su labor docente.

Por último, el otro autor del libro, Alfredo Collado ha indicado que ha llevado a cabo una labor de reconstrucción de todas las piezas de Ramón Borobia, quien compuso muchas de muchos estilos diferentes y a la hora de hacerlo “siempre tenía su estilo y una gran capacidad de estudio”.