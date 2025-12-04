La exposición de Goya ha recibido más de 300.000 visitantes en su primer año en la Aljafería

La exposición 'Goya, del Museo al Palacio' cumple su primer año en la Aljafería con una cifra récord de más de 300.000 visitantes procedentes de todos los continentes. La muestra, inaugurada el 4 de diciembre de 2024, mantendrá sus puertas abiertas mientras duren las obras del Museo de Zaragoza de la plaza de los Sitios.

La colección incluye lienzos emblemáticos como los retratos de Carlos IV y Fernando VII, el boceto del Aníbal vencedor o su colección de grabados. El recorrido permite viajar a todas sus etapas pictóricas e incluso conocer sus antecedentes y sus años de formación. De hecho, la muestra incluye obras de su primer maestro (José Luzán) o de artistas muy vinculados a él (Francisco Bayeu o Corrado Giaquinto).

Sin duda, el contenido es lo nuclear en esta exposición, pero contemplar los cuadros de Goya en este marco incomparable aporta a la visita un valor añadido. Uno puede disfrutar de la belleza de sus grabados o perderse en los detalles del retrato de Fernando VII y, al instante, levantar la cabeza y maravillarse con los artesonados y las techumbres del Salón del Trono o de la sala de Pedro IV.

Según ha indicado el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, la muestra representa "un atractivo internacional para Aragón" y el respaldo de los visitantes y de los turistas a la exposición "así lo demuestra": "Con las acciones y proyectos que estamos desarrollando, como esta magnífica exposición, el Ejecutivo autonómico ratifica su firme compromiso con la celebración del bicentenario de Goya con capitalidad aragonesa".

La presidenta de las Cortes, Marta Fernández, ha incidido en que "desde el primer momento, en cuanto se supo que el Museo de Zaragoza cerraba temporalmente para su reforma, tuve claro que el mejor lugar donde esos cuadros de Goya debían permanecer era el Palacio de la Aljafería, en lugar de ser dispersados o almacenados. Además de ofrecer así la posibilidad de que el mundo entero conozca, más si cabe, el valor del arte de Goya; la Aljafería abre así sus puertas a todo el mundo, y refuerza su valor como casa de todos, algo que me propuse desde el principio de mi andadura como presidenta de las Cortes. Todo ello ha sido posible gracias también a la colaboración del Gobierno de Aragón".

La exposición está siendo la muestra más visitada de la historia en Aragón, "lo que me llena de orgullo y cumple uno de los objetivos trazados al principio de la legislatura", ha afirmado la presidenta.

Obras invitadas

Uno de los grandes atractivos de la exposición es su dinamismo, ya que, además de la colección permanente, cuenta con obras invitadas gracias a préstamos temporales de obra de Goya realizados, hasta el momento, por el Museo de Huesca y por dos coleccionistas privados. Además, muy pronto recibirá una nueva obra invitada en ese espacio especial, creado en el Salón del Trono de los Reyes Católicos, para un nuevo cuadro de Goya que se incorporará a la exposición.

Durante el primer año, más de 300.000 visitantes de todos los continentes han recorrido los pasillos de la Aljafería sumergiéndose en la obra y la vida del pintor más célebre de Fuendetodos. Así, según los datos de los que se disponen, entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, los visitantes a la exposición proceden en su mayoría de España, con un total de cerca de 185.000, de los cuales casi 73.000 proceden de Aragón, y el resto de Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y País Vasco, principalmente.

'Goya, del Museo al Palacio' ha mantenido su línea de éxito en cuanto a visitantes del ámbito internacional, con cerca de 117.000, mayoritariamente procedentes de Francia, Italia y América del Sur, seguidos de América del Norte, y el resto de la Unión Europea. La exposición recibe visitas guiadas y libres, con numerosos grupos de estudiantes y diferentes colectivos que se interesan por Goya, en el contexto único del Palacio de la Aljafería.