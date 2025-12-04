Gaizka Urresti inaugura el festival La Mirada Tabú en la Filmoteca de Zaragoza

La XII edición de La Mirada Tabú ha arrancado este jueves con un lleno absoluto en la Filmoteca de Zaragoza, donde se ha celebrado la premier en la ciudad del documental 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine', del cineasta aragonés Gaizka Urresti, nominado a los Premios Forqué.

La inauguración oficial ha contado con la presencia del propio director, los productores Oihana Olea y Julio Díez, el actor Fernando Guillén-Cuervo y el director Alejo Lorén, en un coloquio que ha seguido a la proyección y que ha conducido el periodista Alberto Baeyens, con presentación de Vicky Calavia, directora del festival.

Urresti ha destacado en su intervención la oportunidad de que la película llegue al público zaragozano a través de La Mirada Tabú: “Para mí es un pase muy especial, porque es la Premier y quizás única opción de que se pueda ver en cine en Zaragoza. Además, acompañado por dos protagonistas de la película como Fernando Guillén Cuervo y Alejo Lorén, lo que me hace especial ilusión”.

Urresti ha subrayado que su documental busca explicar tanto la vida del cineasta como el contexto social y político que marcó su obra: “El personaje de Eloy, con todas sus aristas, y sus películas solo se entienden con el trasfondo del tardofranquismo, la censura y la llegada de las libertades. Él se atrevió a mostrar realidades invisibles o silenciadas: la sexualidad clandestina, el mundo gay, la violencia política, las drogas… Esa eclosión de temas tras décadas de represión.”

En este sentido, también Fernando Guillén Cuervo ha opinado “que hoy sería muy difícil de hacer el cine de Eloy, porque hay una tendencia a la autocensura . El actor, quien ha evocado su relación personal y de gran amistad con Eloy de la Iglesia ha valorado también que “este documental era un homenaje pendiente a una figura tan importante de nuestra intelectualidad y de nuestra cultura".

Por su parte, Vicky Calavia ha considerado “inmejorable empezar con Gaizka y un homenaje a Eloy de la Iglesia y su mirada transgresora, con ese título que nos representa también a la adicción al cine que tenemos en La Mirada Tabú”. En la inauguración la directora ha desgranado las novedades del festival y también ha sorperndido a Gaizka con el premio especial de Director Tabú, que ha sido muy aplaudido.

La primera semana del festival concluirá este viernes con la sesión Miradas Musicales y la proyección de la película de culto 'Stop Making Sense' (Jonathan Demme, 1984), presentada por el crítico musical Gonzalo de la Figuera (18 h, Filmoteca). A las 20 h, el foco se desplazará hacia la experimentación audiovisual con la quinta edición de Vídeo Clips Tabú, un recorrido por narrativas y formatos transgresores acompañado por Sergio Falces y David Chapín (Aragón Musical). La jornada culminará en La Lata de Bombillas, que volverá a vibrar con una sesión especial de música Tabú.

El próximo lunes 8 (20 h, Filomoteca), La Mirada Tabú traerá otra primicia a Zaragoza, la proyección, antes de su estreno en salas, del largometraje documental 'Queer me', dirigido y protagonizado por la cineasta aragonesa Irene Bailo. El filme es un testimonio íntimo, político y generacional del movimiento queer en Toulouse. La directora asistirá a la presentación, junto con el productor Alberto Lacasta.

El lunes también contará con una sesión dedicada a Miradas Cineístas (18h), un recorrido por la obra de José Luis Pomarón, y por los trabajos de Chiribito Films, el colectivo formado por Carlos Pomarón, Jesús Ferrer y Juan José Lombarte.