'Grease', como nunca antes en Zaragoza: el cine Palafox invita a cantar y bailar sus canciones

La Navidad está a la vuelta de la esquina y el mes de diciembre se prepara como una larga alfombra que recoge tradiciones, buen rollo y melodías que no dejan de sonar en nuestra memoria. La pequeña pantalla surtió a toda una generación de clásicos apegados a esta festividad: 'Gremlins', 'Regreso al futuro', 'La jungla de cristal' o 'Cazafantasmas'.

Cultura pop llegando a todos los hogares, pero si hay un clásico por excelencia que aúna el gusto por los largometrajes que se podían ver en vacaciones y que ha animado década tras década, desde 1978, a quienes la ven a bailar y cantar a ritmo de rock'n roll cicuentero, esa es 'Grease', el musical protagonizado por la añorada Olivia Newton Jonh y por Jonh Travolta.

'Grease' vuelve a la pantalla grande y con karaoke para todos los zaragozanos / S.E.

Para quienes vivieron el fervor por esta película que sigue vivo casi medio siglo después, llega a los Cine Palafox 'Grease. Sing along', un espectáculo con karaoke de los temas de la película en versión original donde cualquiera puede participar. El formato llega desde Reino Unido y EE.UU., una auténtica novedad en las exhibiciones cinematográficas que ahora llega a España. Nadie está obligado a cantar las canciones que vayan apareciendo en pantalla, pero poco a poco es inevitable comenzar a tararear.

Danny Zuko y Sandy protagonizan su romántica historia de amor adolescente en el instituto Rydell, mientras sus respectivos grupos de amigos y amigas, los T-Birds y las Pink Ladies, viven los típicos problemas de la juventud de su época. Todo esto contado a través de temas archiconocidos como 'Summer Nights', 'You're the One That I Want' o 'Greased Lightnin'.

Cartel Grease Sing Along / Cines Palafox

Este tipo de espectáculo invita a los espectadores a ir disfrazados, cantar durante la proyección de la película e interactuar con los animadores que les acompañan en la sala. La iniciativa de Sing-a-Long-a suele incluir también un preshow y una bolsa regalo con artículos para amenizar.

La sesión tendrá lugar en el Cine Palafox, el próximo 29 de diciembre a las 19.00 horas, las entradas están a la venta en la web de los cines por un coste de 12.90 euros.