La M.O.D.A. llenará el Teatro de las Esquinas dos días consecutivos

La programación musical del Teatro de las Esquina tiene, desde hace meses, colgado el cartel de "No hay billetes" para este fin de semana. La apuesta segura que acabó con las entradas disponibles en poco tiempo es La Maravillosa Orquesta Alcohol -La M.O.D.A.-, el grupo burgalés que triunfan con su música multiinstrumental y sus letras. Los conciertos tendrán lugar este viernes 5, a las 21.00 horas, y el sábado 6 a la misma hora.

La M.O.D.A. es un septeto con un sonido de influencias folk, blues, rock & roll y punk, y marcado por los instrumentos que tocan: acordeón, clarinete, mandolina o banjo, y por el arraigo a sus orígenes castellanos.

La trayectoria de la banda desde 2011, siempre ha girado en torno al directo. Gracias al boca a boca, LA M.O.D.A. ha crecido, haciendo las cosas a su manera, auto editando sus discos y creando una base fiel de seguidores, lo que les ha llevado a recorrer el circuito nacional y poder actuar en México, Colombia, Argentina, Chile, Francia, Italia, Holanda, Irlanda, Reino Unido y Estados Unidos, con casi 600 conciertos dados desde que empezaron.

En los últimos años, el grupo ha editado cinco elepés, varios epés, así como dos discos en directo. Además, ha estado inmerso en la gira de presentación de su último trabajo, 'Nuevo Cancionero Burgalés', lo que les ha llevado por las principales salas y festivales del país, incluyendo dos actuaciones en el Wizink.

A principios de 2025 anunciaron su nuevo disco, 'San felices', que después de un goteo de sencillos se publicó el 17 de octubre. Este último trabajo está producido por Carlos Raya, que cuenta con 13 canciones y dos colaboraciones con Repion y Leiva.