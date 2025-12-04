Morti, compañero de Bunbury en el lejano Bushido, descarga en Zaragoza su rock duro

El cantante y compositor barcelonés Morti, con más de 20 años de trayectoria en el rock y metal español que incluye su presencia en el proyecto Bushido junto al aragonés Enrique Bunbury, vuelve a los escenarios en diciembre con tres conciertos que prometen experiencias musicales únicas. Y una de ellas será en Zaragoza.

Su proyecto 'Intemporal Bifronte' recorre lo más significativo de su carrera, desde bandas como Skizoo, Inmune, Bushido, El Fantástico Hombre Bala y Exmundus, hasta su repertorio como solista. "Apelando al espíritu intemporal de mi repertorio más emblemático, me embarco en esta gira para interpretar como nunca los temas más significativos de mis proyectos, con un homenaje especial al primer disco de Skizoo por su 20º aniversario”, asegura el propio Morti.

Bushido en 2003

Junto a Carlos Ann, Enrique Bunbury y Shuarma formó el proyecto Bushido, que grabó un disco con el mismo nombre. El álbum fue compuesto y grabado en 2003, durante un encierro de quince días de sus integrantes en una masía localizada en las afueras de Riudoms, Tarragona. Después del lanzamiento, los cuatro integrantes del supergrupo se separaron y siguieron con sus carreras en solitario.

Desde 2005 hasta 2009 fue el vocalista del grupo de metal Skizoo, con el que ha publicado cuatro discos: 'Skizoo', 'Incerteza', '3' y 'La cara oculta (Rarezas)'.

El concierto en Zaragoza será en la sala Utopía el 19 de diciembre, a partir de las 20.00 horas. El precio de las entradas, que ya se pueden comprar en Entradium, es de 21,03 euros.